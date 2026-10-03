Las Cabañuelas de Jorge Rey se adelantan a la AEMET: el puente del 12 de octubre va a traer «lluvias y tormentas muy fuertes» en estas comunidades

El otoño ya está dejando las primeras tormentas y lluvias fuertes en España, después de que el verano se alargase más de lo esperado. Queda menos de una semana para el puente del 12 de octubre, lunes festivo por el Día de la Hispanidad, y del que Jorge Rey y la AEMET ya han lanzado las primeras predicciones meteorológicas. Las Cabañuelas apuntan a que llegan «jornadas tormentosas» en el Levante, mientras se espera la llegada de una masa de aire africano que elevaría las temperaturas.

Un otoño más seco de lo habitual va a retrasar el frío

Jorge Rey confirma que el frío verdaderamente invernal este año tardará en instalarse . «Estamos ante un otoño muy cálido en España. Hasta diciembre no esperamos un frío contundente, invernal, así que llegará tarde la nieve», sostiene el joven meteorólogo. Según su predicción, durante el otoño se alternarán periodos estables con episodios de lluvia, pero las temperaturas mantendrán durante buena parte del otoño valores relativamente suaves.

Mientras tanto, la AEMET señala que para octubre, noviembre y diciembre de 2026 existe una probabilidad muy alta de que la temperatura media se sitúe en el tercil cálido en España, tomando como referencia el periodo 1991-2020.

El tiempo que hará en el puente del 12 de octubre

Las cabañuelas de Jorge Rey señalan que el fin de semana del 10 y 11 de octubre estará marcado por «jornadas tormentosas» en la zona del Levante, que coincide con el inicio del puente del Pilar. El tiempo sería distinto en el norte de España, donde el meteorólogo espera un ambiente más fresco acompañado de lluvias débiles.

El pronóstico de las cabañuelas introduce un giro en las temperaturas para el lunes 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Jorge Rey anticipa la entrada de «una masa africana que subirá a España calor». El ascenso térmico se dejaría notar especialmente en el este peninsular.

Un anticiclón para despedir octubre

Después de esa posible inestabilidad, las cabañuelas vuelven a apuntar hacia la estabilidad. Octubre terminaría bajo la influencia de otro anticiclón que dejaría «un tiempo muy agradable de nuevo» en buena parte de España. El Cantábrico occidental podría experimentar algunos altibajos debido al paso cercano de frentes acompañados de aire más fresco y húmedo.