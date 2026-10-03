El Rayo denuncia un asalto al estadio de Vallecas y el destrozo del palco presidencial: «Es una campaña de acoso»

El Estadio de Vallecas ha sufrido un asalto esta madrugada previa al regreso del Rayo a su estadio, en el que acabó destrozado el palco presidencial. Un acto vandálico en el que los delincuentes accedieron al recinto para provocar severos daños con butacas destrozadas y manchadas de pintura. También aparecieron en los alrededores del estadio varias pintadas contra el presidente del club, Raúl Martín Presa, lo que ha derivado en que el club haya tenido que emitir un comunicado denunciando los hechos y señalando como culpable al Consejero de Deporte, Mariano de Paco.

«¿Es esta la colaboración público-privada que quiere el consejero de Deporte para el Estadio de Vallecas? El Rayo Vallecano de Madrid denuncia públicamente que en la noche de hoy se ha producido un asalto al Estadio de Vallecas, sede social del club; el palco de autoridades ha sido vandalizado y destrozado, como lo son continuamente las fachadas de nuestro estadio. Estas imágenes son la consecuencia evidente del odio sembrado y revelan cómo se entiende la colaboración público-privada de la que habla el señor Consejero», señaló el comunicado.

El Rayo Vallecano ha condenado públicamente lo ocurrido y ha anunciado que presentará una denuncia ante las autoridades. El club entregará también las grabaciones de las cámaras de seguridad, en las que habría quedado registrado el acceso de los responsables y los daños provocados en el interior del estadio. «Es un acto más de la campaña de acoso, extorsión e intimidación que están sufriendo nuestro presidente y su familia y, por ende, todo el Rayo Vallecano de Madrid desde el pasado 28 de julio. Desde el Rayo Vallecano de Madrid estamos agotados de denunciar la incitación al odio que conllevan amenazas en forma de vandalizaciones como esta o como la que sufrió la estatua del oso y el madroño esta semana».

A pesar de los destrozos, el incidente no ha impedido que el Rayo vuelva a disputar un partido en Vallecas. El encuentro del Trofeo de Vallecas frente al Cagliari se mantiene según lo previsto, marcando el regreso del equipo a su estadio después de varios meses fuera. «Estos actos constituyen una prueba evidente de que mucha gente esperaba que esta campaña de acoso y derribo hacia el presidente de la entidad acabase de otra forma que disputando hoy el Trofeo de Vallecas en nuestro Estadio. Rayo Vallecano ha conseguido la reapertura del Estadio tras haber realizado un total de cero obras la Comunidad de Madrid (hablaba de hasta seis meses de obras) durante este verano, tras haber acreditado Rayo Vallecano el cumplimiento pleno de toda la normativa, y tras haber desmontado Rayo Vallecano el escandalosamente incorrecto informe de auditoría que sirvió de excusa para suspender la concesión del Estadio de Vallecas».

El comunicado del Rayo

¿Es esta la colaboración público-privada que quiere el Consejero de Deporte para el Estadio de Vallecas? Rayo Vallecano de Madrid denuncia públicamente que en la noche de hoy se ha producido un asalto al Estadio de Vallecas, sede social del club; el palco de autoridades ha sido vandalizado y destrozado, como lo son continuamente las fachadas de nuestro Estadio. Estas imágenes son la consecuencia evidente del odio sembrado y revelan cómo se entiende la colaboración público-privada de la que habla el señor Consejero.

Es un acto más de la campaña de acoso, extorsión e intimidación que están sufriendo nuestro presidente y su familia y, por ende, todo el Rayo Vallecano de Madrid desde el pasado 28 de julio. Desde el Rayo Vallecano de Madrid estamos agotados de denunciar la incitación al odio que conllevan amenazas en forma de vandalizaciones como esta o como la que sufrió la estatua del oso y el madroño esta semana.

Estos actos constituyen una prueba evidente de que mucha gente esperaba que esta campaña de acoso y derribo hacia el presidente de la entidad acabase de otra forma que disputando hoy el Trofeo de Vallecas en nuestro Estadio. Rayo Vallecano ha conseguido la reapertura del Estadio tras haber realizado un total de cero obras la Comunidad de Madrid (hablaba de hasta seis meses de obras) durante este verano, tras haber acreditado Rayo Vallecano el cumplimiento pleno de toda la normativa, y tras haber desmontado Rayo Vallecano el escandalosamente incorrecto informe de auditoría que sirvió de excusa para suspender la concesión del Estadio de Vallecas.

Estas son las consecuencias de cuando los servidores públicos colaboran y tienen convivencia con grupos ultras. Desde el Rayo Vallecano de Madrid anunciamos que esta campaña de acoso y extorsión que el club está sufriendo desde el pasado 28 de julio no nos va a amedrentar y hoy se va a disputar después de 7 años otra vez el Trofeo de Vallecas como estaba previsto, un trofeo que es un orgullo para todo nuestro barrio y posteriormente, seguiremos trabajando incansablemente para intentar conseguir por primera vez en la historia de esta entidad centenaria nuestra sexta permanencia consecutiva en primera división.

PD: Este hecho ya ha sido comunicado a las autoridades, aportando estas imágenes. El lunes se formulará la correspondiente denuncia, en la cual aportaremos las imágenes de las cámaras de seguridad. Desde el Club confiamos en que se actúe con diligencia y determinación ante algo que consideramos inaceptable, como es el asalto a nuestra sede social.