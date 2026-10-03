El Gobierno construye un nuevo campamento para los invasores al lado de la cárcel y a 400 metros de la frontera

El Gobierno de Pedro Sánchez ya prepara un nuevo campamento para los invasores llegados a Ceuta tras la entrada masiva desde Marruecos. El Ejecutivo ha elegido para levantarlo unos terrenos situados junto al centro penitenciario de Fuerte Mendizábal, a apenas 420 metros de la frontera marroquí, en una ubicación que coloca este nuevo alojamiento justo al lado del paso fronterizo entre España y Marruecos.

La decisión ha sido comunicada por el mando único de la crisis migratoria en Ceuta, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha dado luz verde a la utilización de los terrenos anexos a la prisión. El campamento tendrá carácter temporal y se suma al despliegue de instalaciones que el Gobierno está levantando y habilitando en distintos puntos de la ciudad para concentrar a los invasores que, a día de hoy, permanecen en Ceuta.

La elección del emplazamiento se produce pese al rechazo expresado por los sindicatos de prisiones y por la propia dirección del centro penitenciario. La CSIF ha llegado a trasladar el asunto a la Inspección de Trabajo para que se evalúen los riesgos derivados de la instalación del campamento junto al complejo penitenciario. El sindicato reclama que se analicen, entre otras cuestiones, los accesos, la circulación de vehículos de emergencia, la vigilancia del perímetro y las rutas de evacuación.

Un campamento a escasos metros de Marruecos

El nuevo recinto se ubicará en el entorno de Fuerte Mendizábal, una zona que hasta ahora estaba vinculada directamente a la actividad penitenciaria. La decisión supone introducir un nuevo foco de alojamiento de invasores en las inmediaciones de una infraestructura de seguridad del Estado y, al mismo tiempo, hacerlo a escasa distancia de la frontera con Marruecos.

Ángel Víctor Torres comunicó a los representantes de los trabajadores que la ubicación no estaba abierta a negociación y que los trabajos se ejecutarían. A día de hoy, tal y como ha podido comprobar OKDIARIO, ya se están llevando a cabo. El Ejecutivo defiende el carácter temporal de la instalación y confía en que este sea el último campamento que tenga que habilitar en Ceuta.

La instalación llega después de semanas en las que el Gobierno ha tenido que multiplicar los espacios destinados a alojar a las personas que permanecen de manera ilegal en la ciudad autónoma. Este problema se ha extendido por distintos puntos de Ceuta, obligando a trasladar a los invasores que se habían instalado en playas y otros asentamientos improvisados hacia recursos habilitados por las administraciones del Gobierno central.

El Gobierno extiende su red de campamentos

El recinto junto a la cárcel no aparece de forma aislada. Durante las últimas semanas, el Ejecutivo ha ido desplegando una auténtica red de recursos temporales para absorber la invasión provocada por la entrada masiva de inmigrantes ilegales a finales de julio.

Entre los espacios utilizados o contemplados se encuentran Loma Margarita, La Hípica, Loma Colmenar, el antiguo campo de fútbol del Cuartel de Caballería, el Guano, instalaciones portuarias y otros terrenos públicos. La planificación estatal ha ido modificándose conforme avanzaban las semanas y algunos emplazamientos inicialmente previstos fueron finalmente descartados o sustituidos.

A ellos se han sumado instalaciones de acogida y triaje como las habilitadas en las naves del Tarajal. Interior reforzó allí el dispositivo policial con nuevas líneas de trabajo para identificar y reseñar a los ilegales que permanecían en Ceuta y tramitar las primeras fases de sus expedientes.

La magnitud del dispositivo ha llevado a que los nuevos campamentos se conviertan en una infraestructura permanente dentro de la respuesta del Gobierno a la crisis, aunque el Ejecutivo insiste en que se trata de soluciones temporales. Ángel Víctor Torres aseguró esta semana que confía en que el recinto próximo a la prisión sea el último que tenga que levantar y que pueda servir incluso para liberar otros espacios actualmente ocupados.