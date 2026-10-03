Todo sobre ‘Perfectos mentirosos’: cuándo se estrena, protagonistas y en qué plataforma estará disponible

Si eres millennial o de la generación Z, el nombre de Wattpad no te dejará indiferente. La plataforma se convirtió en una de las más populares entre los jóvenes durante principios de la década del 2010, debido a que escritores anónimos tenían la oportunidad de publicar sus obras. Lejos de quedar aquí, los usuarios podían acceder a estas obras y leerlas sin ningún tipo de coste. Una comunidad que fue creciendo con el paso de los años y que nos ha presentado a escritores muy famosos en la actualidad. De hecho, Joana Marcús, Ariana Godoy, Anna Todd o Mercedes Ron son algunas de las más conocidas actualmente. Una lista donde no falta el nombre de Alex Mírez, la autora de la saga de Perfectos Mentirosos.

Durante años, Perfectos Mentirosos ha estado disponible en la plataforma de Wattpad para disfrute de los lectores. Un fenómeno literario que no ha dejado indiferente a nadie y que, actualmente, cosecha más de 143 millones de lecturas. Debido a su éxito, los libros fueron publicados en físico y, con ello, la historia de los hermanos Cash se extendió aún más entre el público. Un éxito que no dejó indiferente a los altos cargos de Prime Video, que ya han anunciado que han rodado la adaptación audiovisual de esta historia. Y es que el sueño de muchos fans se ha hecho realidad. Jude Derry, Aegan, Adrik y Aleix Cash llegan a la pequeña pantalla.

¿De qué trata ‘Perfectos Mentirosos’?

Tal y como se ha presentado, la producción es un thriller de misterio que narra la vida de los estudiantes de una universidad de élite. Un centro académico al que Jude Derry llega con la misión de infiltrarse en el círculo de los hermanos Cash, los más populares y ricos de todo el alumnado. Y es que la joven quiere descubrir la verdad sobre la muerte de su hermano y todo involucra a los tres jóvenes.

Aegan es hermano carismático, calculador y primogénito; Adrik es el enigmático y misterioso hermano mediano; y Aleix es el rebelde e impredecible hermano pequeño. Cada uno tiene su encanto y belleza particular, algo a lo que tendrá que saber hacer frente la protagonista. «Lo que comienza como una venganza personal se transforma en un peligroso triángulo de seducción, atracción prohibida y mentiras cuando Jude queda envuelta en la compleja dinámica familiar de los Cash. Con cada pista que descubre, se acerca más a una verdad que podría no solo destruir a la poderosa familia… sino también desvelar secretos que quizás ella misma no está preparada para enfrentar», citan en la sinopsis oficial.

¿Cuándo se estrena ‘Perfectos Mentirosos’?

Afortunadamente, no habrá que esperar demasiado para ver esta adaptación literaria. Según se ha confirmado, el próximo 20 de noviembre estará disponible en la plataforma de Prime Video. Por lo tanto, para poder ser testigo de este acontecimiento, será necesario estar suscrito a las opciones de pago que ofrece. Una aventura que ya avisamos que no dejará indiferente. Pues, además, el elenco escogido para sus protagonistas viene pisando fuerte.

Irene Balmes interpreta a Jude Derry

Gleb Abrosimov interpreta a Aegan Cash

Pau Simon interpreta a Adrik Cash

Pablo Scapigliati interpreta a Aleixandre Cash