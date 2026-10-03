El Gobierno dio 174.029 € a una entidad vinculada al Sindicato de Inquilinas para «fortalecer el sistema nacional de I+D+I»

El Gobierno -a través del Ministerio de Ciencia e Innovación- concedió en 2022 una subvención de 174.029,48 euros a La Hidra Cooperativa SCCL -Instituto de Investigación Urbana (IDRA)-, entidad vinculada al Sindicato de Inquilinas, para la «reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación». La ayuda la entregó, en modalidad de concesión directa, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) para el proyecto Municipalist Neighborhood Experiments: Building Capacity from the Bottom Up y fue financiada con fondos europeos.

Según consta en la resolución de la convocatoria, el propósito de estas ayudas era contribuir a la «reforma del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y de Innovación (SECTI) para adecuarlo a los estándares internacionales».

«El compromiso claro del país de incrementar y acelerar la inversión en I+D+I de forma sostenible a largo plazo, hasta alcanzar la media europea en 2027, requerirá cambios estructurales, estratégicos y de digitalización en el sistema para ser eficiente», recoge el Ministerio de Ciencia. Las subvenciones se enmarcan en el autodenominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Podrían optar a la convocatoria entidades vinculadas a proyectos de investigación en materias tan diversas como «la resistencia antimicrobiana», la «restauración de ecosistemas degradados y su biodiversidad, con especial énfasis en sistemas acuáticos», el urbanismo -como fue el caso de Hidra-, las «materias primas para el desarrollo sostenible y la economía circular», la «innovación en tecnologías de materiales y baterías», las enfermedades neurodegenerativas, la gestión del agua o la tecnología de hidrógeno.

Hidra Cooperativa está detrás de IDRA, una entidad fundada por Jaime Palomera, quien además ejerce como director general del área de vivienda y ciudad y fue fundador del Sindicato de Inquilinos de Barcelona. Con su hermano, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, comparten las mismas reivindicaciones y organizan las protestas por la vivienda de estos días.

La actual portavoz de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, Carmen Arcarazo, figura como investigadora de IDRA. «Es portavoz del Sindicat de Llogateres e investigadora en la Hidra Cooperativa. Se ha especializado en el estudio de las ciudades», se explica en una biografía.

Arcarazo, como ha publicado OKDIARIO, también forma parte del «consejo asesor» del Ministerio de Vivienda, constituido a principios de este año para «mejorar el diseño de las políticas públicas» en esta materia, en palabras de la ministra Isabel Rodríguez.

Ahora, es la cara visible de las exigencias al Gobierno socialista, entre las que destacan los «contratos indefinidos» de alquiler y la indemnización al inquilino en el caso de que no se prorroguen. Una medida que precisamente figuraba en uno de los decretos tumbados este viernes.

Huelga general

Tras el rechazo del Congreso a los decretos de vivienda —debido a la oposición del Partido Popular, Vox y Junts—, el Sindicato de Inquilinas ha anunciado que intensificará sus movilizaciones, con el objetivo de convocar una huelga general por la vivienda.

El colectivo reclama medidas como los contratos de alquiler indefinidos, bajadas estructurales de los precios de los alquileres, la expropiación de pisos a fondos buitre y el fin total de todos los desahucios.

«Si los decretos no han salido hacia adelante, este Gobierno ya no tiene sentido», advirtió este viernes una de las portavoces, Alicia del Río.