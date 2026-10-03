Sindicato de Inquilinas, los amamantados del sanchismo

Habrá alguno que acampó en la Puerta del Sol por puro hartazgo, pero la inmensa mayoría de quienes fueron reclutados por el Sindicato de Inquilinas son los títeres del sanchismo, las marionetas del régimen socialcomunista que acudieron solícitas a la llamada de la izquierda. No nos engañemos: todo ha sido una gigantesca performance diseñada en Moncloa para que el Gobierno pudiera zafarse de la crisis de Ceuta y de la corrupción del PSOE y la familia de Pedro Sánchez. Una maniobra obscena en la que se sirvieron de una tal Maricarmen, convertida en símbolo de la maldad de los «buitres». Los buitres han sido ellos, que no han dudado en utilizar a una octogenaria para atizar las calles y jugarse la última baza de la legislatura aplicando los métodos de siempre de la izquierda. Pero Maricarmen no les ha dado resultados.

Vayamos al detalle: el Gobierno -a través del Ministerio de Ciencia e Innovación- concedió en 2022 una subvención de 174.029,48 euros a La Hidra Cooperativa SCCL -Instituto de Investigación Urbana (IDRA), entidad vinculada al Sindicato de Inquilinas, para la «reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación». La ayuda la entregó, en modalidad de concesión directa, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) para el proyecto Municipalist Neighborhood Experiments: Building Capacity from the Bottom Up y fue financiada con fondos europeos.

O sea, que la acampada en Sol estaba financiada por el Gobierno. Según consta en la resolución de la convocatoria, el propósito de estas ayudas era contribuir a la «reforma del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) para adecuarlo a los estándares internacionales». Ya dirán ustedes qué tendrá que ver el culo con las témporas, la defensa de una vivienda digna con el SECTI ese que sirvió de tapadera para que los okupas de Sol se prestaran a la maniobra del Gobierno. Qué ironía: Maricarmen no será desahuciada y el Gobierno puede verse en breve de patitas en la calle.