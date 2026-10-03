Fulgencio Coll: «Hay que militarizar la frontera en Ceuta y jamás ceder un metro cuadrado de soberanía»

El ex jefe del Estado Mayor Fulgencio Coll reclama un mayor despliegue en Ceuta y Melilla, pide la presencia de Frontex y plantea utilizar la presión económica de España y la UE contra Marruecos.

PREGUNTA.- General Coll, ¿qué debería hacer España para reforzar la defensa de Ceuta y Melilla?

RESPUESTA.- Jamás ceder un metro cuadrado de soberanía en Melilla, Ceuta. La defensa de Ceuta y Melilla afecta al núcleo duro de la integridad territorial de España.

P.- ¿Por qué insiste tanto en la cuestión territorial?

R.- Porque cuando tú cedes un metro cuadrado, te pedirán otro metro cuadrado. No puedes permitir que la cesión de un espacio se convierta en el comienzo de nuevas exigencias.

P.- ¿Hasta dónde cree que puede llegar esa presión?

R.- Si tú tienes un metro de Ceuta y Melilla, irán a por Canarias. Por eso hay que entender que estamos hablando de una cuestión de soberanía y de integridad territorial.

P.- ¿Considera suficiente el actual dispositivo de seguridad en la frontera?

R.- No. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están soportando una sobrecarga y necesitan un despliegue y un respaldo militar disuasorio en el perímetro fronterizo.

P.- ¿Su propuesta pasa directamente por militarizar la frontera?

R.- Hay que militarizar la frontera. Tiene que ir Frontex. Y ahí hay que decirle a Marruecos: la última vez, jamás permitiremos otra invasión.

P.- ¿Qué objetivo tendría ese despliegue?

R.- El objetivo sería disuadir y dejar claro que España no va a permitir otra situación como la que se produjo en Ceuta. La defensa de la soberanía necesita una posición clara y firme.

P.- ¿Cree que España debería actuar sola?

R.- No. España y la Unión Europea tienen resortes económicos y comerciales para ejercer presión sobre Marruecos.

P.- ¿Cómo utilizaría esos resortes?

R.- Si le cierras el grifo a Marruecos lo pones de rodillas a esta élite que maneja también su estrategia. Hay instrumentos económicos y comerciales que pueden utilizarse para frenar su estrategia sin necesidad de llegar directamente a un conflicto armado.

P.- ¿Está planteando utilizar la presión económica antes que la militar?

R.- Estoy planteando una respuesta política y económica contundente, acompañada de una capacidad militar disuasoria. Hay que dejar claro que no se puede volver a producir una invasión.

P.- Sin embargo, usted también ha utilizado una expresión especialmente contundente: «casus belli». ¿Qué significa en este contexto?

R.- Y si es necesario, casus belli. Es una forma de señalar que hay límites que no pueden sobrepasarse y que España debe defender su soberanía.

P.- ¿Cuál debería ser entonces el mensaje de España a Marruecos?

R.- Que jamás permitiremos otra invasión y que no se va a ceder ni un metro cuadrado de soberanía.

P.- ¿Y qué papel debería desempeñar Europa?

R- La Unión Europea tiene capacidad económica y comercial. Si se utilizan esos resortes, se puede ejercer una presión importante sobre Marruecos.

P.- ¿Qué es lo que, a su juicio, no puede volver a ocurrir?

R.- No se puede ceder. Jamás ceder un metro cuadrado de soberanía en Melilla y Ceuta. Cuando tú cedes un metro cuadrado, te pedirán otro metro cuadrado.

P.- ¿Y cuál sería su respuesta si volviera a producirse una situación como la de Ceuta?

R.- Hay que militarizar la frontera, tiene que ir Frontex y hay que decir: jamás permitiremos otra invasión. Y si es necesario, casus belli.