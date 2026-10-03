Se buscan voluntarios para vivir gratis en Perú con 4 días libres y lavandería incluida a cambio de mejorar una web hecha con WordPress 20 horas semanales

¿Quién no ha soñado con abrir el portátil en un jardín mientras los colibríes revolotean a pocos metros? Es lo que promete una casa de huéspedes del Valle Sagrado de los Incas, en la región peruana de Cusco, que busca a alguien que sepa manejar WordPress para mejorar su web. A cambio ofrece alojamiento gratis, espacio de trabajo propio, internet y lavandería.

La oferta pide 20 horas a la semana, con cuatro días libres, y una estancia mínima de tres semanas, sin máximo fijado. No incluye comidas, aunque sí el uso de una cocina equipada. Tiene requisitos concretos y se gestiona a través de Worldpackers, una web de intercambio de trabajo por alojamiento con anfitriones verificados en más de 140 países.

La tentadora propuesta para vivir gratis en Perú

El anfitrión se presenta como Ozzie y su casa de huéspedes está en el Valle Sagrado, también llamado valle del Urubamba, a 3.335 metros de altitud según la oficina de turismo de Perú. Es tierra de comunidades campesinas y tejedoras que conservan sus costumbres ancestrales.

La ficha describe el lugar como tranquilo y con sitio de sobra para trabajar cómodo. Su mejor argumento cabe en una frase, «tómate el descanso de la comida mientras ves volar a los colibríes en el jardín». También avisa de que sus perros querrán jugar y de que no faltarán familiares y huéspedes con los que practicar español.

¿Y qué recibe el voluntario? Una cama en habitación privada o en dormitorio compartido (la ficha recoge las dos opciones), internet básico, un espacio reservado para trabajar, cocina, lavandería gratuita y bebidas sin coste. Es un anfitrión nuevo, verificado por Worldpackers, que de momento no muestra reseñas.

Las tareas tecnológicas y el horario

El trabajo consiste en ayudar a desarrollar y mantener la web de la casa, que funciona con WordPress, un programa gratuito y de código abierto para crear y actualizar páginas sin escribirlo todo desde cero. Aquí no vale llegar de nuevas. La ficha exige conocer WordPress y tener experiencia creando y actualizando webs.

En la práctica, poner al día una web así suele implicar cambiar la plantilla, revisar los plugins (pequeñas extensiones que añaden funciones) o conseguir que se vea bien en el móvil. El anuncio no detalla las tareas, así que conviene preguntar al anfitrión qué espera exactamente.

Si las 20 horas se reparten por igual, salen tres jornadas de algo menos de siete horas. Ojo con la conexión, porque la ficha habla de internet de velocidad básica y quizá toque pelearse con el router wifi. ¿Tiene sentido irse tan lejos a picar código? Hay informáticos que se van a vivir a la Antártida para mantener las redes de una base científica.

Los requisitos para postularse

Hay que tener más de 20 años y hablar inglés con fluidez o español a nivel intermedio, algo que un lector español tiene resuelto de serie. Se aceptan viajeros solos, parejas y dúos de voluntarios, y las plazas están abiertas de septiembre a febrero.

El voluntario paga los vuelos, el seguro de viaje (que la ficha exige), el transporte dentro de Perú y el visado si lo necesitara. Tampoco hay sueldo, nada que ver con la empresa británica que paga 75.000 euros a quien entrene a sus robots humanoides.

¿Hace falta visado? Según las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores, no se exige a los españoles para hacer turismo, con estancias que suelen fijarse en 90 días y pasaporte válido al menos seis meses. Eso sí, cualquier actividad distinta del turismo debe cumplir la normativa migratoria peruana, así que conviene consultarlo antes. El ministerio aconseja también descansar al llegar a Cusco para evitar el mal de altura.

Cómo inscribirse a través de Worldpackers

Primero hay que crear un perfil y elegir un plan de pago anual. El básico para viajeros solos, Trips, cuesta 59 dólares al año (unos 51 euros), y para parejas o dúos hay planes desde 69 dólares (unos 60 euros). Los planes Pack, de 109 y 139 dólares (unos 95 y 121 euros), suman más protección.

Después se envía la solicitud, se espera la preaprobación del anfitrión y se confirma el viaje en la web. Ese paso activa la Protección WP, que en el plan básico reembolsa hasta 59 dólares (unos 51 euros) en alojamiento de emergencia si la experiencia no sale como se acordó, y devuelve el dinero si ningún anfitrión responde en 30 días. Las plazas de este tipo suelen cubrirse con rapidez y las condiciones pueden cambiar, así que conviene revisar el anuncio antes de solicitar la plaza.

La oferta completa se ha publicado en la web de Worldpackers.

Crédito de la imagen: PromPerú / Perú Travel.