Los expertos instan a poner una moneda encima del router de WiFi: por qué lo piden y para qué sirve

Cuando el WiFi va lento o se corta con frecuencia, la tentación de buscar soluciones rápidas es inevitable. Y entre los trucos que circulan por internet, uno de los más llamativos propone colocar una moneda encima del router para mejorar la señal. Una imagen que, a primera vista, parece sacada de algún foro de consejos caseros sin demasiado rigor. Pero la explicación detrás de esta práctica merece un análisis más detenido, porque la respuesta no es tan sencilla como parece.

Por qué piden poner una moneda sobre el router

El argumento que esgrimen quienes defienden este método es que el metal de la moneda podría influir en la distribución de las ondas WiFi dentro del hogar, redirigiendo la señal hacia determinadas zonas y reduciendo las pérdidas de cobertura. Según esta hipótesis, la moneda actuaría como un elemento capaz de alterar el comportamiento de las ondas electromagnéticas y potenciar su alcance.

El problema es que la tecnología no respalda esa afirmación. Los especialistas en telecomunicaciones son bastante claros al respecto: los objetos metálicos colocados sobre o cerca del router no mejoran la señal, sino que tienden a bloquearla o desviarla, lo que en la mayoría de los casos perjudica la conexión en lugar de mejorarla. Los metales interfieren con las ondas electromagnéticas, y el router no es una excepción a esa regla.

Hay además un segundo problema práctico que los expertos señalan: cubrir parcialmente el dispositivo puede obstaculizar su ventilación, lo que a largo plazo puede generar sobrecalentamiento y afectar al rendimiento e incluso a la vida útil del aparato.

Por qué algunos usuarios creen que funciona

Si el truco no tiene base técnica, ¿por qué hay personas que aseguran haber notado mejoras tras probarlo? La explicación más probable no tiene nada que ver con la moneda en sí. Cuando alguien decide colocar algo encima del router, es probable que al mismo tiempo lo haya movido ligeramente, cambiado de posición o despejado el espacio que lo rodeaba. Y esos cambios, aunque pequeños, sí pueden tener un efecto real en la calidad de la señal.

En muchos casos, el simple hecho de reubicar el router en un lugar más estratégico genera mejoras significativas sin necesidad de ningún objeto adicional.

Lo que sí funciona de verdad

Los especialistas coinciden en una serie de medidas concretas y respaldadas que permiten mejorar la señal WiFi de forma efectiva. La ubicación del router es, con diferencia, el factor más determinante: situarlo en un punto central y elevado de la vivienda, alejado de paredes gruesas, muebles grandes y objetos metálicos, marca una diferencia notable en la cobertura.

También conviene mantener el router alejado de electrodomésticos que generan interferencias, como microondas u hornos, y evitar colocarlo cerca de ventanas, desde donde la señal se escapa hacia el exterior en lugar de distribuirse por el interior del hogar.

Reiniciar el router de forma periódica ayuda a mantener su rendimiento, y actualizar el equipo cuando tiene varios años de antigüedad es otra de las medidas más eficaces para ganar en estabilidad y alcance. Para viviendas grandes o con muchas habitaciones, los repetidores o amplificadores de señal ofrecen una solución más fiable que cualquier truco casero.

Por último, los profesionales recomiendan realizar un análisis de la red para identificar posibles interferencias de otros dispositivos y revisar la configuración del router, algo que en muchos hogares nunca se ha hecho desde el día de la instalación.