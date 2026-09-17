Italia prueba con éxito su «nuevo misil antibuque» TESEO MK2/E: vuela 20 minutos, se controla por satélite y llegará a su Armada en 2028

Italia ya tiene casi listo el arma con la que su flota podrá atacar barcos enemigos desde mucho más lejos. El fabricante europeo MBDA ha completado con éxito el disparo de validación del TESEO MK2/E, su nuevo misil antibuque, y deja el programa a un paso de la producción. La Marina italiana recibirá las primeras unidades en 2028.

El ensayo, consistió en un vuelo de crucero guiado de unos 20 minutos que sirvió para comprobar el alcance del misil. Según la compañía, el resultado confirma que el diseño de esta nueva generación funciona y permitirá cerrar pronto la fase de desarrollo.

Un programa que empezó en 2021

Este lanzamiento es la última pieza de un proceso de cualificación que se ha prolongado durante años. La Dirección Nacional de Armamento Naval de Italia encargó a MBDA el desarrollo, la integración y la cualificación del misil en 2021, y en 2024 un primer disparo ya había dado por buenos sus nuevos componentes y su aerodinámica.

En 2025 llegó el segundo paso: un contrato de producción separado que permitirá empezar a fabricarlo en cuanto termine el desarrollo. Italia refuerza así su industria de defensa en un momento en el que también estrecha alianzas militares con España.

Heredero de una familia de misiles con décadas de historia

El TESEO MK2/E es la versión más moderna de la familia TESEO, conocida fuera de Italia con el nombre comercial de OTOMAT. El objetivo es dar a la Armada italiana más alcance para golpear objetivos en el mar y también en tierra.

MBDA lo ha diseñado codo con codo con la Marina para instalarlo en varios tipos de buques:

Los buques de combate multipropósito PPA.

Los futuros destructores DDX.

Las fragatas FREMM y las futuras FREMM EVO.

Los destructores de la clase Horizon.

La empresa también asegura que podría adaptarse a lo que necesiten otros países, lo que abre la puerta a su exportación.

Radar AESA y control por satélite en pleno vuelo

La gran novedad está en su «cerebro». El misil incorpora un nuevo buscador de radiofrecuencia con antena de exploración electrónica activa (AESA), que reacciona más rápido para localizar el blanco. Además, su sistema de planificación de misiones permite controlarlo durante el vuelo gracias a un enlace de datos por satélite, de modo que la misión puede ajustarse después del lanzamiento.

Todo ello está pensado para atacar objetivos a mayor distancia que los misiles de la generación anterior. Según MBDA, esa ventaja permitirá que los barcos que lo disparan y sus tripulaciones se mantengan más lejos del peligro. Europa vive una auténtica carrera en este terreno, con proyectos como el misil supersónico STRATUS de Francia o la nueva fragata alemana con 64 silos de misiles.

Italia gana una capacidad propia

Renzo Tosini, vicepresidente ejecutivo de ventas y desarrollo de negocio y director general de MBDA Italia, se mostró muy satisfecho con la prueba. A su juicio, el TESEO MK2/E dará a Italia y a su Armada una «capacidad soberana única» y ayudará a la compañía a lograr nuevos contratos internacionales. También destacó que el éxito se debe a haber trabajado en total sintonía con el cliente.

MBDA prevé que el nuevo misil complete su catálogo actual de armas antibuque y forme parte de los futuros sistemas de defensa naval.