Leónidas I, rey de Esparta: «Si las flechas de los persas ocultan la luz del sol, lucharemos entonces a la sombra»

Hay frases que sobreviven durante siglos porque consiguen condensar en pocas palabras toda una forma de entender la vida. Es el caso de la célebre frase de Leónidas I cuando fue advertido del enorme número de arqueros que formaban parte del ejército persa. «Si las flechas de los persas ocultan la luz del sol, lucharemos entonces a la sombra» representa la determinación con la que el rey de Esparta afrontó la batalla de las Termópilas.

Un desafío al ejército persa

La frase se sitúa en el año 480 a. C., durante la segunda invasión persa de Grecia. El rey Jerjes I había reunido un gigantesco ejército para avanzar hacia territorio griego y someter a las ciudades que se resistían a su dominio. Frente a él, diferentes ciudades griegas intentaron organizar una defensa común y Leónidas quedó al frente del contingente que debía resistir en el estratégico paso de las Termópilas.

El lugar ofrecía una importante ventaja a los defensores, ya que su estrechez impedía que el enorme número de soldados persas pudiera desplegarse completamente. Los griegos podían aprovechar así sus formaciones de hoplitas y sus escudos para contener durante varios días los ataques del ejército de Jerjes. La resistencia convirtió aquel paso en uno de los escenarios más famosos de la historia militar.

«Lucharemos entonces a la sombra»

Según la tradición griega, cuando Leónidas fue advertido de que los arqueros persas eran tan numerosos que sus flechas podían llegar a ocultar la luz del sol, el rey respondió con una frase que resume perfectamente el espíritu que se le atribuye. «Si las flechas de los persas ocultan la luz del sol, lucharemos entonces a la sombra».

La respuesta no pretendía negar la superioridad numérica del enemigo, sino demostrar que aquel ejército no estaba dispuesto a dejarse intimidar. Leónidas sabía que las posibilidades de victoria eran reducidas, pero la defensa de las Termópilas tenía también un objetivo estratégico, que era ganar tiempo para que otras fuerzas griegas pudieran organizarse frente al avance persa.

El último combate de Leónidas

La resistencia terminó cuando los persas consiguieron conocer un camino que permitía rodear la posición griega y atacar a sus defensores por la retaguardia. Leónidas decidió permanecer en las Termópilas junto a sus hombres y murió durante el enfrentamiento. La batalla terminó con la derrota griega, pero el episodio adquirió una enorme importancia en la memoria histórica de Grecia.

Con el paso de los siglos, Leónidas pasó de ser un rey espartano a convertirse en un símbolo universal de coraje y sacrificio. Su figura ha inspirado obras de arte, libros, películas y numerosos relatos sobre las Termópilas. Y aquella respuesta sobre las flechas persas continúa utilizándose como ejemplo de una actitud ante la adversidad, ya que si no se puede evitar la oscuridad, siempre queda la posibilidad de luchar en ella.