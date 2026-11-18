Un zumbido o un sonido son los encargados de romper la tranquilidad del momento. Recibir una notificación en el móvil puede convertirse en una fuente de estrés y tensión.

La psicología afirma que mantener el teléfono en silencio puede ser una forma de proteger el bienestar emocional, sobre todo para quienes llevan años pendientes de las necesidades de los demás.

Además, los expertos recalcan que esta decisión puede estar relacionada con la necesidad de recuperar la tranquilidad y reducir la presión de estar disponibles continuamente.

Un estudio de la Universidad Estatal de Florida comprobó que recibir notificaciones afecta al rendimiento en tareas que requieren atención.

Por otro lado, una investigación realizada a 247 personas por especialistas de la Universidad de Kassel, en Alemania, encontró que desactivar las notificaciones automáticas de las aplicaciones de comunicación durante un día se relacionaba con una menor tensión y un mejor desempeño.

La necesidad de dejar de estar siempre disponibles

Uno de los aspectos más importantes se relaciona con las personas que han pasado años atendiendo necesidades de familiares, amigos o personas dependientes.

La investigación sobre cuidadores familiares utiliza el concepto de vigilancia para describir esa sensación de permanecer en alerta incluso cuando no existe una tarea concreta que realizar.

Así que, mantener el móvil en silencio es una manera de establecer límites y recuperar el control sobre el tiempo personal.

¿Es bueno desactivar las notificaciones del teléfono?

Reducir las interrupciones favorece la concentración y disminuye el estrés cotidiano, pero no todas las personas reaccionan igual ante la ausencia de alertas.

Algunas experimentan tranquilidad al dejar de escuchar las notificaciones de las llamadas y mensajes, y otras sienten ansiedad o miedo a perderse información importante.

La solución principal

Una alternativa consiste en agrupar las notificaciones en determinados momentos del día, evitando que cada mensaje interrumpa continuamente las actividades.

Por lo tanto, mantener el teléfono en silencio no es una señal de rechazo hacia los demás, sino una forma de recuperar espacio, proteger la atención y dejar de responder inmediatamente a cualquier demanda externa. De esta forma, después de pasar tanto tiempo disponibles para todo el mundo, disfrutar de unos minutos de tranquilidad, sin interrupciones, también es una manera de cuidar el bienestar emocional.