Cómo desactivar definitivamente las notificaciones de las reacciones en WhatsApp

Las notificaciones son una de las principales ladronas de tiempo en el día a día. Cada vez que vibra el móvil o escuchamos un sonido de aviso, sentimos la necesidad de mirar la pantalla, aunque muchas veces el contenido no tenga ninguna importancia real. Esto ocurre con WhatsApp, una aplicación que utilizamos de manera constante y que se ha convertido en una herramienta imprescindible tanto para la vida personal como profesional.

Entre las múltiples alertas que genera, se encuentran las notificaciones de reacciones, esos avisos que llegan cuando alguien pulsa un “Me gusta” o añade un emoji a un mensaje que hemos enviado. Aunque puedan parecer graciosos o un gesto rápido para responder, lo cierto es que no siempre necesitamos enterarnos de inmediato. Al final, el efecto es el mismo, más interrupciones que nos sacan de lo que estamos haciendo.

Por eso, aprender a desactivar notificaciones de WhatsApp relacionadas con estas reacciones puede ayudarnos a reducir distracciones y tener una relación más saludable con el móvil.

Entra en los ajustes de WhatsApp

Para comenzar, abre WhatsApp en tu móvil y pulsa sobre la opción Ajustes, situada en la parte inferior derecha. Desde ahí accederás al menú principal de configuración de la aplicación, donde se concentran todas las opciones para personalizar la experiencia.

Accede a las notificaciones

Una vez dentro, selecciona el apartado Notificaciones. Este menú es clave, porque te permite decidir qué avisos quieres recibir y cuáles prefieres silenciar. Si nunca lo has revisado, es probable que tengas activadas muchas más notificaciones de las necesarias.

Localiza las reacciones

Dentro de este apartado, verás las secciones de notificaciones de mensajes y notificaciones de grupo. En ambas aparece un control específico para las reacciones. Por defecto, están activadas, lo que significa que cada vez que alguien reacciona a tu mensaje, recibirás un aviso.

Desactiva lo que no te interesa

El último paso es muy sencillo: solo tienes que desmarcar la opción de Notificaciones de reacciones. Hazlo tanto en los mensajes individuales como en los grupos para eliminar estas alertas por completo. A partir de ese momento, las reacciones seguirán apareciendo dentro del chat, pero ya no saltará ningún aviso en tu móvil.

Un móvil más tranquilo y productivo

Con este pequeño ajuste de desactivar las notificaciones de las reacciones en WhatsApp ganarás en tranquilidad. No van a desaparecer, pero dejarán de interrumpirte en el trabajo o en cualquier momento de descanso. Controlar qué notificaciones recibes es una forma práctica de gestionar mejor tu tiempo y evitar distracciones constantes. WhatsApp seguirá siendo igual de útil, pero mucho menos invasivo.