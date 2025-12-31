El Gobierno de Pedro Sánchez presume de subir una año más la mayoría de las pensiones con el IPC y las más bajas hasta por encima del 11%, y de haber elevado la llamada hucha de las pensiones por encima de los 14.000 millones de euros a cierre de este año. Sin embargo, la deuda sigue subiendo y ya está en 126.000 millones de euros y, además, el Ejecutivo ha pagado ya desde 2019 un total de 253.000 millones de euros de pensiones pasivas con el dinero de los impuestos, algo que no ocurría en el pasado.

Según los datos publicados por el propio Ministerio de Seguridad Social que dirige Elma Saiz, desde 2019 a 2025 el Gobierno de Sánchez ha utilizado ya 253.000 millones de euros de los impuestos para transferirlos al sistema de pensiones para pagar las clases pasivas y otras prestaciones familiares.

Para ello, el Gobierno modificó la norma para que ese tipo de pensiones no contributivas se pagaran con transferencias vía Presupuestos Generales, es decir, de los impuestos -IRPF, IVA, Sociedades…-, algo que ya se hacía, pero en cantidades muy inferiores -en 2018 se transfirieron 15.000 millones, la mitad que en 2020-.

El Gobierno calla sobre estas ingentes cantidades de dinero transferidas desde los impuestos, y presume de ir llenando la hucha de las pensiones, vaciada en tiempos de Mariano Rajoy -utilizó esos fondos ante la grave crisis económica que heredó de José Luis Rodríguez Zapatero-. Rajoy utilizó esos fondos para pagar las pensiones y ante la dificultad de salir a los mercados internacionales para financiarse por el rating de España.

Según el Ejecutivo, a cierre de 2025 la hucha tendrá algo más de 14.000 millones de euros, una cantidad que contrasta con los más de 50.000 millones de euros que ha transferido sólo este año de los Presupuestos a la Seguridad Social.

Pero, además de haber disparado las transferencias para salvar el sistema de pensiones, el Gobierno ha subido las cotizaciones sociales de las empresas y los trabajadores para llenar las arcas de la Seguridad Social. En estos momentos, los ingresos por cotizaciones sociales crecen tres veces más rápido que el número de cotizantes, por lo que la subida proviene de la mejora de los salarios y de la subida de los impuestos -el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que volverá a subir este año-.

Mientras la realidad de las pensiones es que la factura ya está en casi 14.000 millones de euros al mes, y que las transferencias de la Administración central van en aumento cada año para pagarlas, el Gobierno mantiene su triunfalismo y ha aprobado una nueva subida para 2026 en línea con el IPC, el 2,7%, mientras que las mínimas subirán un 7% y las no contributivas, un 11,4%. También el ingreso mínimo vital subirá un 11,4%.

Se da la circunstancia de que se trata de la mayor subida de las pensiones mínimas decretada por Sánchez desde que está en el Gobierno, a excepción de 2023. Ese año tuvo dos circunstancias: primero, que en 2022 la inflación subió un 8,5%, por lo que un incremento de las pensiones más bajas de un 15% es casi inferior al de este año. Y, segundo, que en 2023 había elecciones autonómicas y, tras el resultado obtenido por el PSOE, Sánchez convocó las generales en julio.

Este año 2026 no hay que afrontar un incremento de la inflación como el de 2022 -ha cerrado en el 2,7% de media-, pero sí hay elecciones autonómicas en Aragón, Castilla y León, y Andalucía. El resultado de las tres regiones apunta a lo ocurrido en diciembre pasado en Extremadura, donde el PSOE se dio un batacazo y perdió por goleada en uno de sus feudos históricos.