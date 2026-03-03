El mapa de las armas nucleares en el mundo: EEUU y Rusia tienen el 90% de las ojivas del arsenal

Con al anuncio de Francia de que va a aumentar su arsenal nuclear tras estallar la guerra en el Golfo Pérsico, cobra importancia el número de armas nucleares que hay en el mundo, así como recordar cuáles con los 9 países que las tienen.

No hay que olvidar, además, uno de los principales objeticos del ataque de EEUU e Israel a Irán del pasado sábado era evitar que la dictadura de los ayatolás pudier tener el arma nuclear; según fuentes norteamericanas, faltaban pocos días para que Teherán pudiera disponer de ella.

En el mundo hay actualmente alrededor de 12.200 ojivas nucleares en 9 países, según las estimaciones más actualizadas de las fuentes más fiables, como el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), en sus últimos datos de enero 2025, y la Federation of American Scientists (FAS), en sus informes actualizados a enero de 2026). De éstas, aproximadamente 9.600 conforman las llamadas ojivas desplegadas listas para despliegue rápido y el resto son las que pueden retirarse o están pendientes de su desmantelamiento, casi todas ellas de EEUU y Rusia.

Rusia y EEUU concentran aproximadamente el 90% del arsenal de armas nucleares del mundo, que se despliega así:

Rusia : 5.459, de las cuales, 4.309 están listas para ser usadas.

: 5.459, de las cuales, 4.309 están listas para ser usadas. EEUU : 5.177, de las cuales 3.700 están listas para ser usadas.

: 5.177, de las cuales 3.700 están listas para ser usadas. China : 600

: 600 Francia : 290

: 290 Reino Unido : 225.

: 225. India : 180.

: 180. Pakistán : 70.

: 70. Israel : 90.

: 90. Corea del Norte: 50.

Pero las cifras de EEUU y Rusia pueden aumentar sus ojivas sin límites tras la reciente expiración este febrero del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido New START, EEUU y Rusia podrían aumentar ojivas desplegadas sin límites legales.

Se trata del último acuerdo de armas nucleares que quedaba entre Rusia y Estados Unidos, y que fue prorrogado por cinco años en 2021. Con el fin del tratado New START, desaparece el último mecanismo de control de arsenales de las dos grandes potencias atómicas. EEEUU y Rusia dejarán de compartir información sobre el despliegue de armas nucleares estratégicas de largo alcance, lo que hace pensar que hayb riesgo para la seguridad global, como durante la Guerra Fría.

Países europeos con armas nucleares propias

En Europa, sólo dos paíes cuentan con arsenales nucleares: Francia y Reino Unido. Según estimaciones del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo:

Francia posee aproximadamente 290 ojivas nucleares , de las cuales unas 280 están desplegadas y operativas, principalmente en submarinos y aviones con capacidad nuclear.

posee aproximadamente , de las cuales unas principalmente en submarinos y aviones con capacidad nuclear. Reino Unido mantiene un arsenal de unas 225 ojivas, de las cuales unas 160 están activas, integradas en su sistema Trident, basado en submarinos nucleares de la clase Vanguard.

Juntas, estas dos potencias europeas suman unas 515 ojivas nucleares. Pero, ni Francia ni el Reino Unido tienen plenamente comprometidos sus arsenales con la estrategia nuclear colectiva de la OTAN. Francia, en particular, ha mantenido una postura de independencia estratégica desde la época de Charles de Gaulle, mientras que Reino Unido colabora más estrechamente con Estados Unidos, aunque conserva el control soberano de sus armas.

Las ojivas de EEUU ‘escondidas’ en Europa

Parte de las ojivas tácticas de EEUU se despliegan en países europeos aliados de la OTAN a través del programa de reparto nuclear de la Alianza Atlántica. Este acuerdo permite que armas nucleares estadounidenses sean almacenadas en países europeos no nucleares, listas para ser utilizadas por aviones de la Alianza en caso de conflicto, bajo estrictos controles de Washington.