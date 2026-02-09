El motivo secreto por el que EEUU alerta a todos sus barcos para evitar aguas iraníes en el estrecho de Ormuz

El Departamento de Transporte de EEUU, a través de su Administración Marítima (MARAD), ha emitido este lunes un aviso oficial dirigido específicamente a todos los buques con bandera estadounidense que transiten por el estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán. La recomendación principal: que estos buques mantengan la mayor distancia posible de las aguas territoriales de Irán (sin poner en riesgo la seguridad de la navegación), y que, en el caso de transitar hacia el este por el estrecho, naveguen lo más cerca posible de las aguas territoriales de Omán (el lado opuesto del canal).

Pero, ¿por qué EEUU emite esta advertencia ahora? El motivo directo es el incidente reciente ocurrido el pasado día 3 en el que fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán hostigaron y trataron de abordar ilegalmente un petrolero con bandera estadounidense en el estrecho de Ormuz.

Las embarcaciones rápidas iraníes ordenaron al buque de EEUU detenerse y prepararse para ser abordado, pero la tripulación aumentó velocidad, mantuvo el rumbo en aguas internacionales y evitó entrar en zona iraní en el estrecho de Ormuz.

Posteriormente, el buque fue escoltado por una nave de guerra estadounidense. Este tipo de acciones de acercamientos agresivos, intentos de abordaje, detenciones o incluso incautaciones por parte de Irán contra buques comerciales -especialmente occidentales o vinculados a EEUU- se han repetido en los últimos años, pero el episodio de la semana pasada llevó a Washington a actualizar y reforzar la recomendación de precaución.

El Stena Imperative fue abordado por tres pares de pequeñas embarcaciones armadas pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán mientras transitaba por el Estrecho de Ormuz, aproximadamente a 16 millas náuticas al norte de la costa de Omán, según informó la empresa británica de seguridad marítima Vanguard Tech.

Qué hacen los buques de EEUU ante conflicto con Irán

Si fuerzas iraníes solicitan abordar un buque estadounidense, el capitán debe rechazar verbalmente el permiso, siempre que no comprometa la seguridad de la nave y la tripulación, argumentando que navega conforme al derecho internacional. Así lo establece la Convención del Derecho del Mar.

Si el abordaje ocurre de todos modos, la tripulación no debe resistirse físicamente.

La citada Convención del Derecho del Mar establece que si las fuerzas iraníes abordan un buque comercial con bandera estadounidense, la tripulación no deberá oponer resistencia por la fuerza al abordaje. Abstenerse de oponer resistencia por la fuerza no implica consentimiento ni acuerdo con dicho abordaje.

Recomienda que los buques comerciales con bandera estadounidense que transiten por estas aguas se mantengan lo más alejados posible del mar territorial de Irán sin comprometer la seguridad de la navegación. Al transitar hacia el este por el estrecho de Ormuz, se recomienda que los buques lo hagan cerca del mar territorial de Omán.

El mensaje de este lunes reemplaza al anterior, que indicaba que no había «ninguna amenaza específica para los buques de bandera estadounidense en esta ubicación».

Importancia estratégica del Estrecho de Ormuz

El Estrecho de Ormuz es uno de los puntos marítimos más estratégicos del mundo: por allí pasa alrededor del 20-30% del petróleo global y una gran parte del gas natural licuado. Cualquier escalada allí puede disparar los precios del crudo (de hecho, el petróleo subió ligeramente tras el anuncio) y generar graves disrupciones en el suministro energético mundial.

Así pues, la razón por la que EEUU toma esta medida preventiva está relacionada con la protección de sus buques comerciales ante el riesgo persistente de acciones hostiles por parte de Irán. No es una prohibición absoluta de transitar el estrecho, sino una instrucción clara para minimizar el contacto con la zona controlada por Teherán.