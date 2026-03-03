El Atlético resiste al Barcelona y así mismo para volver a una final de Copa del Rey 13 años después

Resopla Simeone al enfilar el túnel de vestuarios. Resopla una, dos y hasta tres veces mientras subre las escaleras. El partido -en clave rojiblanca- ha ido de eso. De un ejercicio de supervivencia contra el Barcelona y contra sí mismo.

En otros momentos del Cholismo, que el Atlético se presenta en un estadio -prácticamente cualquiera- con un renta de cuatro goles, transformaba la empresa de remontada en una utopía. No camina el cholismo por la solidez defensiva de antaño. Carece de aquella calidad individual y la evolución del juego ha desembocado en un equipo más ofensivo, pero con vulnerabilidad atrás.

20 segundos lo cambiaron todo

No leerán en estas líneas un ensayo individual ante una debacle colectiva. Lo del Atlético fue un naufragio en todas las líneas. Fraguado, eso sí, en detalles. En que Lookman, atacante vocacional, fue el encargado de defender a un trilero como es Lamine Yamal. Uno inexperto en tareas defensivas y otro maestro en lo suyo. Resultado, el esperado.

Desborde y gol antes de la primera hora. Tal y como rezaba el manual de remontada azulgrana. Se elevó al cuadrado cuando Lookman falló de cabeza un gol que ya se rumiaba y Pubill metió la pierna y cometió penalti. De una jugada ahora pasaron veinte segundos. Raphinha colocó y anotó. Dos goles antes del descanso. Por ahí se le escapaba media final al Atlético.

Las notas del Atlético ante el Barcelona en Copa del Rey