El Atlético sobrevive a un bombardeo del Barcelona y jugará la final de Copa

El Atlético de Madrid sobrevivió a un bombardeo colosal del Barcelona en el Camp Nou y se clasificó a la final de la Copa del Rey por los pelos tras perder 3-0. Los de Hansi Flick rozaron una remontada épica ante un equipo rojiblanco nefasto, pero que al que le sirvió el 4-0 de la ida en Madrid por un gol. Los goles de Bernal por partida doble y Raphinha no fueron suficientes.

El Atleti hizo un mal partido, pero logró el pase a la final de la Copa 13 años después. Por los pelos, eso sí. Porque el Barcelona tuvo la remontada en la mano con un 3-0 final. Bernal hizo dos y Raphinha otro de penalti. El partido culé fue brillante y dejó a su afición contenta.

El Barcelona tenía un plan que era la «operación remontada». Los de Hansi Flick tenían que levantar el 4-0 de la ida en el Metropolitano, y para eso crearon un ambiente hostil contra el Atlético de Madrid desde varias horas antes en los aledaños del Camp Nou. Desde el recibimiento con fuegos artificiales, el lanzamiento de objetos al bus rojiblanco y un estadio culé entregado a su equipo.

No hubo sorpresas en el once de Hansi Flick para buscar esa remontada casi imposible. Bernal en el centro del campo, el regreso de Pedri a la nave de mandos y Cancelo en el lateral izquierdo. Simeone salió con los Griezmann, Lookman, Giuliano y Julián arriba. Apretado atrás, pero saliendo a la contra.

Koundé cae lesionado en el Barça

Empezó apretando el Barcelona, aunque con más corazón que cabeza y con alguna tímida ocasión. Pero recibió un primer revés a los 12 minutos de juego. Koundé cayó lesionado y en su lugar tuvo que entrar Balde. El que pasó al lateral diestro fue Cancelo. Un contratiempo para Flick.

Era muy superior el Barça sobre el campo, con un juego muy intenso, ganando casi todos los duelos y mostrando una agresividad tremenda. Volaban los jugadores de Hansi Flick. En el minuto 21 perdonó Ferran tras una gran jugada de Lamine Yamal por banda. Dos minutos después, Musso salvó el primero del ’10’ blaugrana.

Pero el Atlético de Madrid también quería moder. Estaban metidos en su campo, pero con opciones para salir con jugadores muy rápidos. En el 27 la tuvo Griezmann para senteciar el pase a la final. Era muy clara. Recibió libre de marca dentro del área y su remate fue flojo a las manos de Joan.

Bernal comienza a creer en la remontada gracias a Lamine

La respuesta del Barcelona llegó de manera rápida y contundente. En el 29 llegó otra gran parada de Musso a Ferran. Y un minuto después, llegó el 1-0 en el Camp Nou. Tras un córner, Lamine Yamal se vistió de genio en la banda, y tras una brillante jugada individual le sirvió un preciso pase de la muerte a Bernal. El canterano marcó a placer y el Barça inició la remontada.

Raphinha mete miedo al Atleti con el 2-0

Cuatro minutos después del primero, perdonó Raphinha en una clara ocasión de cabeza. No fue a portería. El final de la primera parte fue una locura. De Burgos dio tres de añadido y pasó de todo. Primero un claro remate de Lookman de cabeza tras centro de Llorente que no fue gol de milagro. Se salvaba el Barça. Y en la siguiente jugada, penalti para los de Flick.

Cayó derribado Pedri en el área colchonera por Pubill. Un penalti muy justito, pero con un aparente contacto que fue suficiente para no hacer dudar a De Burgos. Lo transformó Raphinha con tranquilidad y puso el 2-0. Al descanso, los de Flick estaban a dos goles de la prórroga. El plan de la remontada había cumplido el plan del primer tiempo.

Sin cambios arrancó la segunda mitad en el Camp Nou y con un remate lejano de Julián que atrapó bien colocado Joan García. Pocos minutos después pidió penalti Ferran y la afición culé empujaba a los suyos. Era la opción que tenía el conjunto blaugrana, meterle presión y miedo a su rival.

El Barcelona se lanza a por el Atlético

Rozó el tercero Cancelo en el minuto 54. Se estaba empezando a volcar el Barça contra la portería de Musso. Lamine volvió a irse de Ruggeri como si fuese su hermano pequeño, se la dejó al portugués dentro del área y el remate de Cancelo lo despejó Musso. Un minuto después, el portero colchonero realizó tres buenas paradas consecutivas. Buscaban el tercero los de Flick.

Dos cambios hizo Simeone en el 58. Entraron Sorloth y Molina por Koke y Lookman. Piernas frescas para un cuadro colchonero que estaba sufriendo de lo lindo. En la banda derecha culé, Lamine Yamal estaba imparable. El Atleti no encontraba la manera de pararlo y esa era la gran baza culé. Su talento.

Contestó Flick con dos cambios en el minuto 64. Pero no fueron demasiado arriesgados. Salieron Olmo y Rashford por Ferran y Fermín. Y nada más salir, Olmo se llevó la primera amarilla del partido por una falta a Musso. Dos minutos después, otra amarilla vio Cancelo. El partido empezaba a estar muy caliente.

Balde también se lesiona

Simeone movió el banquillo de nuevo en el 69 sacando a Baena por Julián. Justo en ese momento, Balde, que había entrado por el lesionado Koundé, también se tenía que retirar del campo con otra lesión muscular. Tremendo contratiempo para Flick en los laterales. Se marchaba entre lágrimas y en su lugar entraba Araujo.

Flick le preguntó a Pedri si quería el cambio con Casadó preparado para salir, pero el canario le dijo que quería seguir. Y así fue. Se estaba jugando mucho menos al fútbol en el segundo tiempo.

Locura en el Camp Nou: Bernal hace el 3-0

A pesar de eso, el fútbol es de emociones y muchas veces de corazón. Y más si buscas una remontada imposible. Y eso hizo el Barcelona marcando el 3-0 a falta de 18 minutos para el final. Cancelo puso un centro perfecto al segundo palo y Marc Bernal lo remató como un delantero centro. Doblete del canterano y locura absoluta en el Camp Nou creyendo en la remontada. A uno del empate.

Tras el 3-0, Simeone quitó obligado a Giuliano, lesionado, para meter a Giménez. El Atlético se iba a encerrar con todo para intentar aguantar lo que quedaba. La realidad es que el Barça estaba atacando bien, pero es que también estaba defendiendo mejor que nunca con mucho carácter. También ayudado por un ataque colchonero muy tímido.

El Barcelona vivía en campo rojiblanco y el Atleti solamente podía despejar balones. Uno detrás de otro sin oler la bola. Era un acoso final en los minutos de la verdad. Y en esas la tuvo Gerard con un remate en el área que se le marchó alto. Respiraba con miedo Simeone. Pidió penalti Raphinha en el 90 por un empujón que no existió. Buscó una contra sin esperanzas el Atleti en carrera, y Cubarsí se la quitó de manera providencial a Baena. Y en el 93 la tuvo Sorloth en otra carrera con un disparo alto. Pasó a la final el Atleti por los pelos 13 años después. Y el Camp Nou despidió a los suyos con una gran ovación por el gran partido.