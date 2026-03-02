Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el Barcelona - Atlético de Madrid de la Copa del Rey Este Barcelona - Atlético es de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey y se jugará en el Camp Nou El Atlético ganó 4-0 en la ida en el Metropolitano, por lo que el Barcelona necesita un milagro para remontar

Los amantes del fútbol español tienen por delante una vuelta de las semifinales de la Copa del Rey bastante emocionante con el partidazo que protagonizarán el Barcelona y el Atlético de Madrid. Cuando estos dos equipos se ven las caras siempre hay goles y polémicas y el espectáculo está asegurado, ya que el conjunto culé tiene que remontar el 4-0 adverso sufrido en el Metropolitano y los del Cholo Simeone intentarán resistir para estar en la gran final. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el Camp Nou.

A qué hora juega el Barcelona – Atlético de Madrid de la Copa del Rey

El Barcelona y el Atlético de Madrid se vuelven a ver las caras, ahora en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. El choque se disputará en el Camp Nou y hay que recordar que los hombres del Cholo Simeone consiguieron imponerse con un contundente 4-0 al cuadro azulgrana, por lo que los de Hansi Flick tendrán que ir a remontar un resultado muy complicado. Los culés ya han comenzado a hacer ese llamamiento a la afición para intentar realizar esta machada que no será nada fácil, pero hay bastantes ganas de revancha tras el baño que le dieron los colchoneros en la ida.

Horario y cuándo se juega el Barcelona – Atlético de Madrid de semifinales de la Copa del Rey

La Real Federación Española de Fútbol ha programado este emocionante Barcelona – Atlético de Madrid de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey para este martes 3 de marzo. El organismo que preside Rafael Louzán ha fijado este choque entre azulgranas y rojiblancos en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre las aficiones en los aledaños del Camp Nou para que el balón pueda rodar de manera puntual en la Ciudad Condal.

Dónde ver el Barcelona – Atlético de Madrid en directo por TV: canal y en vivo online

Movistar+ y RTVE fueron los dos medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva diferentes encuentros de este torneo, compartiendo ambos la penúltima ronda y la gran final. Este Barcelona – Atlético de Madrid correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar+ Plus y La1. El primero de ellos forma parte de esta plataforma de pago, mientras que el segundo es del ente público, lo que significa que todo lo que ocurra en el Camp Nou se podrá ver gratis por TV.

Todos aquellos aficionados del cuadro culé, del conjunto colchonero y los amantes del fútbol español en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online este Barcelona – Atlético de Madrid de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey mediante las aplicaciones de Movistar+ o RTVE Play. Estas apps se podrán descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero las webs de estos operadores también estarán disponibles para los que quieran ver este clásico del fútbol español desde un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información previa sobre todo lo que suceda en las dos semifinales de la Copa del Rey, ya que hay que recordar que hay derbi vasco también. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Atlético de Madrid desde una hora y media antes del arranque y una vez acabe publicaremos la crónica del choque y todas las reacciones importantes que se produzcan en el Camp Nou.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Atlético de Madrid

Por otro lado, todos aquellos hinchas de estos dos clubes históricos de nuestro país que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este choque de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con el Camp Nou para narrar el minuto a minuto de todo lo que suceda en este frenético Barcelona – Atlético de Madrid.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Barcelona – Atlético de Madrid

El Camp Nou, que está en el distrito de Les Corts, será el estadio donde se disputará este choque de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey Barcelona – Atlético de Madrid. Este campo se inauguró en 1957, pero tras las reformas sufridas en los últimos años el aforo está reducido de forma temporal, por lo que serán los 45.000 aficionados que asistan los que tendrán que dar ese plus a sus jugadores animándolos en la remontada tan complicada que tienen que afrontar.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Ricardo de Burgos Bengoechea para que imparta justicia en este siempre complicado Barcelona – Atlético de Madrid que corresponde a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Al frente del VAR estará Daniel Jesús Trujillo Suárez, por lo que tendrá que revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, si lo considera oportuno, avisar a su compañero y mandarle a revisar las imágenes al monitor que estará ubicado en la banda del Camp Nou.