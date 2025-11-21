¿Cuántos aficionados caben en el Camp Nou tras la obra?

El FC Barcelona volverá al Camp Nou tras la aprobación de las respectivas instituciones en su partido de este próximo fin de semana ante el Athletic Club. El club realizó un entrenamiento a puerta abierta para que el público volviera a las gradas de su estadio y, a su vez, comprobar que todo está bajo control para la vuelta oficial al feudo blaugrana, que se cumplirá después de superar y dar el visto bueno a la fase 1B.

🎙️Hansi Flick: «Lamine Yamal es nuestro jugador y nos preocupamos por él como lo hace la Federación. Es una buena decisión que no haya jugado estos dos partidos, porque ha sido un gran paso para él, para poder gestionar bien la lesión.» pic.twitter.com/nGPJvRmD3o — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 21, 2025

El Barça, para celebrar su vuelta al Camp Nou, ha anunciado una serie de sorpresas que se realizarán en su enfrentamiento ante el conjunto bilbaíno. La apertura de puertas se realizará dos horas antes para que los aficionados disfruten del espectáculo que lleva preparando el conjunto blaugrana durante varios días, como es el caso de la actuación de Mon DJ. Minutos antes de que arranque el choque, es decir, sobre las 16:00 horas, actuarán Figa Flawas y el Orfeó Catalá, que interpretará el Cant del Barça. Todo ello irá acompañado de una espectacular pirotenia y fuegos artificiales.

«La buena noticia es que 𝐑𝐚𝐩𝐡𝐢𝐧𝐡𝐚 estará disponible y veremos qué nos puede aportar mañana. Diez, quince minutos… ya veremos, pero es un gran paso que haya vuelto.» 📣 Hansi Flick pic.twitter.com/bkGM9Alis7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 21, 2025

Cuántos aficionados puede haber en el Camp Nou

No obstante, no es la última sorpresa que ha preparado el club blaugrana para la vuelta al Camp Nou, pues tienen preparado un «saque de honor especial» para justo antes de que de inicio el choque frente al Athletic Club. Por el momento, no han desvelado quién será el protagonista. En el descanso, y ante 45.000 espectadores que poblarán las gradas, actuarán The Tyets y para el final del partido también habrá alguna que otra sorpresa, tal y como ha indicado el club.

«Todos tenemos ganas de volver a casa, al Spotify Camp Nou. Delante tendremos a un gran equipo, de nivel Champions. Es una muy buena oportunidad para medir dónde estamos.» – Hansi Flick, sobre el #BarçaAthletic – pic.twitter.com/IxZZqcQVWd — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 21, 2025

Qué capacidad tendrá cuando acaben las obras

Una vez finalicen todas las obras del Camp Nou, se estima que podrá albergar a unos 100.000 espectadores, aproximadamente, una cifra que convertirá, además de su lujosa y novedosa transformación, en uno de los mejores estadios del mundo. El choque ante el Athletic Club será el primer paso en busca de la reestructuración completa. Para aquellos que no puedan acudir al estadio, el partido se podrá disfrutar a través de las cámaras de Movistar Plus+, a partir de las 16:15h, de este próximo sábado 22 de noviembre, y se podrá seguir minuto a minuto en la web de OkDiario.