El regreso del Camp Nou 909 días después: un año de retraso y siete promesas incumplidas

El Barcelona regresa al Camp Nou este sábado contra el Athletic Club en la jornada 13 de la Liga a partir de las 16:15 horas. Un regreso que emociona a los aficionados culés, pero con precios prohibitivos en sus entradas. Lo hace 909 días después de su último partido por las obras de remodelación del estadio, con un año de retraso y con siete promesas incumplidas.

Vuelve el Camp Nou. El remodelado estadio, todavía en obras, vuelve para acoger un partido de Liga del Barcelona. Lo hará este sábado contra el Athletic con solamente 45.000 espectadores. La afición blaugrana irá regresando de manera paulatina mientras el estadio sigue su transformación, a la que todavía le queda bastante.

909 días después vuelve el Barcelona a jugar un partido en el Camp Nou. La última vez fue el 23 de mayo de 2023 en un partido de Liga contra el Mallorca. Durante ese tiempo, dos años ha estado el club blaugrana jugando en Montjuic con sus puntos positivos y negativos. Unas obras de este nuevo estadio que han dado mucho de que hablar. Fuera y dentro de la ciudad Condal.

Y es que el Barcelona vuelve al Camp Nou con un año exacto de retraso. Fue en noviembre de 2024 cuando Elena Fort, vicepresidenta institucional del club, prometió a los socios públicamente que el equipo blaugrana regresaría al remodelado estadio. Prometieron volver en el mes de noviembre coincidiendo con el 125 aniversario del club y no cumplieron. Esa fue la primera promesa incumplida. Un año después han logrado regresar.

Las promesas incumplidas con el Camp Nou

La improvisación constante ha sido una realidad en las obras del Camp Nou. Así lo reflejaba Xavi Vilajoana, precandidato a la presidencia del club azulgrana, en una entrevista con este periódico. Seis promesas incumplidas más llegaron durante los siguientes meses. Siete en total durante un año.

El Barcelona también prometió a todos sus socios que regresaría a jugar al Camp Nou en el mes de diciembre en aquel duelo como local contra el Atlético de Madrid, luego en febrero tras acabar la Fase Liga de la Champions League, posteriormente dijo que regresaría para el Clásico de Liga de final de temporada en el mes de mayo, luego llegó a realizar un vídeo con Laporta como protagonista anunciando el regreso en agosto para el Trofeo Joan Gamper… también prometió volver para el inicio de Liga como local esta misma temporada contra el Valencia o para el debut en Champions contra el PSG. Y tampoco lo cumplió.

No cumplió ninguna de estas siete promesas que durante un año han mareado al socio culé hasta que este sábado, ya de verdad, el Barcelona sí regresará al Camp Nou 909 días después. Más de dos años.

Solamente 12 jugadores de aquella plantilla hace más de 900 días siguen en el Barcelona: Ter Stegen, Balde, Christensen, Kounde, Gavi, De Jong, Lewandowski, Eric Garcia, Ferran, Raphinha, Pedri y Araujo. De todos estos, solamente Balde, Koundé, Lewandowski, Eric, Ferran, Raphinha y Araujo (7) podrían tener minutos este sábado.

Hace 909 días, Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Marc Bernal y Marc Casadó estaban con el filial azulgrana. Fermín estaba cedido en el Linares y Gerard Martín en el Cornellá. Joan García estaba descendiendo a Segunda siendo suplente en el Espanyol.