El Espanyol estalla: «Cuando Figo fue al Camp Nou… no están en condiciones de dar lecciones»

El Espanyol ha estallado este viernes en la previa del derbi catalán que disputarán el equipo perico y el Barcelona en Cornellá. Lo ha hecho a través de su técnico, Manolo González, que ha defendido a su afición ante los ataques que está sufriendo siendo condenados por el recibimiento que se espera que pueda tener Joan García este sábado. El entrenador blanquiazul se dirigió al barcelonismo también para señalarles que no están para dar lecciones.

«Llevo entrenando un año y pico, casi dos, y aquí no hemos matado a nadie. No entiendo estas historias. No pasará nada. La gente es consciente de lo que tiene que hacer, tienen un comportamiento excelente, y ha sido así generalmente. En este aspecto no le daremos más vueltas. Los aficionados van a apretar, nadie va a venir con ramos de rosas. Igual que cuando vamos al Camp Nou y nos cantan ‘a Segunda’, no pasa nada… son cosas normales. Se le está dando muchas vueltas a todo, igual están esperando que pase algo para perjudicar al Espanyol. No tiene sentido. Prefiero centrarme en temas deportivos», dijo un enfadado Manolo González sobre el recibimiento que le pueda esperar a Joan García.

«La gente tiene que ser consciente que el primer perjudicado es el club si pasa algo que no tiene que pasar. El público tiene que estar tranquilo y no entrar. Parece que esperan que el Espanyol la cague para meter mano por algún lado. Y lecciones no… por favor. Tengo muchos amigos del Barça. Cuando vino Figo al Camp Nou… no están en condiciones de dar lecciones a nadie», repitió Manolo González en sala de prensa sobre el derbi.

El entrenador del RCD Espanyol, Manolo González, también consideró este viernes un «error» la designación del colegiado catalán Víctor García Verdura (31 años) para dirigir el derbi de este sábado ante el FC Barcelona en el RCDE Stadium, una designación histórica al tratarse de la primera vez que un árbitro del mismo comité territorial pita a alguno de los dos equipos, y más aún en un duelo directo.

«Igual que yo tomo decisiones en la alineación y me puedo equivocar, en el CTA supongo que también las toman y esperamos que eso de ir con el pecho fuera y tomar esas decisiones después no se les vuelvan en contra. Es un error, se podría evitar, y esperemos que esa presión que tendrá el chaval para pitar el partido no le vaya en contra», afirmó el técnico blanquiazul en rueda de prensa.

«Tendría que estar al margen, pero creo que es un error. A partir de aquí, son cosas que no tienen sentido, son ganas de generar polémica donde no haría falta, para mí», reiteró el técnico blanquiazul.

En este sentido, insistió en que la designación añade una presión innecesaria al joven colegiado en un encuentro de máxima rivalidad. «No es necesario ponerle. Antes no se hacía. Es meterle presión, haga lo que haga se le va a disparar», señaló.

Además, pensando en lo que pueda pasar, añadió: «Si en un partido normal al árbitro se le está mirando, imagínate mañana. Imagina si el Espanyol sale beneficiado mañana, es mejor irse de Catalunya si eso pasa», concluyó el entrenador del RCD Espanyol.