Ferrero analiza su ruptura con Carlos Alcaraz: «Se ha estropeado una historia muy bonita»

Juan Carlos Ferrero analizó una vez más su ruptura con Carlos Alcaraz que hace unos meses tanto impactó al mundo del tenis. El ex entrenador del tenista murciano valoró cómo se dieron las circunstancias y los motivos que llevaron a esa ruptura laboral. También reconoció que a día de hoy todavía está un poco dolido con la situación.

«No había síntomas de que se fuese a acabar. El contrato, si no se decía nada, se renovaba automáticamente cada temporada. Al final, cada uno ha pensado en una forma diferente en cuanto a la manera de seguir. Cada uno ha tirado para un lado. Se ha estropeado una historia muy bonita», valoró Juan Carlos Ferrero sobre su ruptura laboral con Carlos Alcaraz.

«Yo pedía unas cosas y ellos otras. Son cosas privadas. No ha pasado nada malo, simplemente no ha habido entendimiento», añadió el ex entrenador del tenista murciano.

«Fui yo quien le animé a que estuviera con Carlos… Pero verlo ahí, siendo una persona de tanta confianza para mí, duele un poquito. Ahora lo estoy llevando un poco mejor», dijo Ferrero sobre la figura de Samu López junto a Josep Pedrerol en ‘El Cafelito’.

«Anímicamente estoy bien, creo que han pasado tres meses y hay que seguir adelante. Cuesta, duele, da pena. Verlo jugar cuesta. Por una parte, quieres que le vaya bien y por otra, te cuesta no estar allí con ellos», señaló Ferrero reconociendo que tras terminar su relación laboral con Alcaraz no lo ha pasado nada bien.

El ex entrenador de Alcaraz, junto a Pedrerol, también formó al tenista perfecto con la derecha de Roger Federer, el revés de Wawrinka, el saque de Arthurs, el resto de Novak Djokovic, la volea de Edberg y Alcaraz, el juego de pies de Alcaraz, la mentalidad de Rafa Nadal y la dejada de Guadio y Alcaraz.