La pareja de una embarazada amenaza de muerte a una matrona en un centro de salud de Alicante

La pareja de una mujer embarazada ha amenazado de muerte a una matrona en un centro de salud de Alicante. Así, lo han confirmado a OKDIARIO fuentes del Colegio de Enfermería. Los hechos se han producido en el centro de salud La Florida. Este último, ubicado en uno de los barrios más cercanos al centro urbano y más conocidos de la capital de la Costa Blanca. En él habitan en torno a las 16.000 personas. La matrona ha sido amenazada cuando atendía a la mujer, como también han confirmado las mismas fuentes.

El Colegio de Enfermería de Alicante ha condenado los hechos y ha reclamado más medidas de seguridad en los centros sanitarios a fin de evitar este tipo de agresiones. Se da la circunstancia de que solo en el pasado año, 2025, se registraron un total de 21 denuncias por agresiones a profesionales sanitarios en esta provincia. A una media cercana a las dos por cada mes del año.

Las matronas están consideradas personal de Enfermería en su área de Ginecoobstetricia, según han relatado a OKDIARIO, también, fuentes del citado Colegio. En la provincia de Alicante, en cifras también del citado Colegio de Enfermería, hay un total de 337 matronas.

El Colegio de Enfermería de Alicante ha animado a denunciar a los profesionales que sufran una agresión con el fin de que estos hechos no queden impunes, ya que el porcentaje de casos denunciados sigue siendo mínimo, según el propio Colegio.

Tal como ha publicado OKDIARIO este miércoles, cada vez se registran más agresiones a sanitarios en España y cada vez hay más detenidos. En el año 2025 se contabilizaron un total de 513 denuncias, lo que supone un incremento del 26,35% con respecto al año anterior.

Han aumentado los delitos de atentado contra funcionario público y de amenazas, y la Policía Nacional ha detenido a 138 agresores en su demarcación. En esa estadística se encuadran las 21 denuncias por agresiones a sanitarios en la provincia de Alicante antes citadas, en tanto que en la provincia de Valencia el número de denuncias por agresiones a sanitarios en 2025 ascendió a 16.

De las 513 denuncias por agresiones a sanitarios contabilizadas en 2025, un total de 37 se produjeron en las provincias de Alicante (21) y Valencia (16). Es decir, que el 7,21% de esas 513 denuncias por agresiones a sanitarios se efectuaron en la Comunidad Valenciana.