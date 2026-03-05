Trump vuelve a la carga contra Sánchez: «España es un país perdedor»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descrito a España como un «país perdedor» debido a la postura tomada por el Gobierno de Pedro Sánchez tras el ataque conjunto de los norteamericanos e Israel a la dictadura de Irán. Trump ha criticado tanto a España como a Reino Unido, ante los que ha mostrado su decepción y asegurado que el primer ministro, Keir Starmer, debería apoyar la campaña de EEUU «sin cuestionamientos».

«Tenemos muchos ganadores, pero España es un perdedor», ha afirmado Trump este jueves en conversación con el New York Post en una entrevista telefónica. «Es muy hostil con la OTAN», ha añadido el presidente estadounidense, en un nuevo reproche al Ejecutivo de Sánchez.

«Son los únicos que votaron en contra del pago del 5% y son muy hostiles con todos», ha mencionado Donald Trump sobre España, en referencia al compromiso de contribuir con el 5% de su PIB a la defensa. «No somos jugadores de equipo, y tampoco vamos a serlo con España», ha zanjado el mandatario de EEUU, asegurando que nuestro país no se presta a colaborar.

Sobre Keir Starmer y Reino Unido, Trump ha calificado de «muy decepcionante» la actuación del primer ministro, en relación al ataque de EEUU e Israel a Irán, «una nación hostil». «Debería darnos, sin dudarlo, cosas como bases donde podamos usar a otros», ha subrayado, asegurando que «sin duda», Estados Unidos debería «poder contar con ellos». «Me sorprendió mucho Keir. Me decepcionó mucho», ha zanjado al respecto.

Trump corta con España

El martes, durante su reunión en el Despacho Oval con el canciller alemán, Friedrich Merz, Trump criticó duramente a España, después de que Pedro Sánchez se mostrara en contra del ataque a Irán. «Es un aliado terrible, no queremos saber nada de ellos», comunicó, además de anunciar la intención de Estados Unidos de «cortar todos los tratos comerciales con España».

«No son amistosos. No tienen nada que necesitemos. Tienen gran gente, pero un mal liderazgo. Les he dicho que cortemos todo con ellos», añadió Trump, en dirección al Gobierno de Pedro Sánchez.

Las críticas al Gobierno español desde su homólogo de Estados Unidos no sólo se personalizan en Trump. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó a Pedro Sánchez por su «postura inaceptable» en cuanto a Irán y por poner «en peligro las vidas de los estadounidenses».

Asimismo, el dirigente estadounidense dijo que el presidente del Gobierno «se está aprovechando intencionadamente» de los movimientos de Estados Unidos y «de todos los aliados de la OTAN, que han dado un paso al frente». «La OTAN nunca ha sido tan fuerte como con Trump, y los españoles no quieren pagar su parte», señaló.