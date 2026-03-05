El impacto del conflicto de Irán ya está afectando a los precios de las gasolineras de nuestro país. En concreto, desde la tarde del miércoles a la mañana del jueves ya se aprecia un incremento de seis céntimos en el precio del diésel, sin embargo, la gasolina también ha subido, aunque menos. Sin embargo, esta subida llama la atención, ya que según la OCU los efectos del conflicto de Irán en el precio del brent no se van a empezar a notar hasta dentro de más días, y el gas que están administrando ahora mismo las estaciones de servicio llegó hace semanas.

Por ejemplo, en el caso de las gasolineras BP se puede observar como el Diésel Plus ha pasado de costar el miércoles por la noche 1,52 euros a 1,58 el litro este jueves por la mañana, lo que supone un incremento de seis céntimos. Por su parte, lo mismo ocurre con el Ultimate Diésel que ha pasado de tener un precio de 1,62 euros el miércoles por la tarde a 1,68 el jueves por la mañana, por tanto, otro incremento de seis céntimos.

Mientras que en el caso de la gasolina también se ha notado un incremento, pero más leve. En el caso de la gasolina sin plomo 95 – Euro Super- el precio ha pasado de 1,57 euros el litro este miércoles por la tarde a costar 1,59 el jueves por la mañana, lo que supone un incremento de 2 céntimos. Asimismo, en el caso de la gasolina sin plomo 98 -Ultimate Gasolina- el precio ha pasado de 1,72 a 1,74, un incremento también de dos céntimos.

No obstante, hay que tener en cuenta que este incremento se está produciendo por igual en todas las gasolineras de las distintas marcas.

Los precios del petróleo se disparan

Por otro lado, durante esta semana, después de que el conflicto entre EEUU e Israel con Irán comenzara el fin de semana se han empezado a notar subidas en el precio del brent. Así, durante la jornada del lunes, el petróleo llegó a alcanzar una subida en sus precios de hasta el 3%. Y durante el martes esta subida se incrementó, llegando a alcanzar un aumento del 5%.

De igual forma, el miércoles sufrió una escalada con un repunte del 1,56% en el precio del barril de Brent. Asimismo, este jueves el precio del barril de Brent -referencia en Europa- subía un 3,03%, hasta los 83,9 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, crecía un 3,38%, hasta los 77,1 dólares.

Se esperan subidas de 8 a 10 céntimos por litro en las gasolineras

La OCU ha alertado de que el impacto del encarecimiento del petróleo debería tardar aún unos días en llegar a los surtidores y que los aumentos recientes del precio de la gasolina y el gasóleo responden a subidas previas del petróleo Brent, y no al conflicto en Oriente Medio. «El impacto del conflicto de Irán sobre el precio de los combustibles podría incluso tardar hasta dos semanas en producirse, y se estiman posibles subidas de 8 a 10 céntimos por litro», según la OCU.