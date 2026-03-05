Lopesan supera una reducción del 74% en su huella de carbono en el ecuador de su Plan Estratégico

Lopesan Hotel Group ha reafirmado su liderazgo en la transformación sostenible del sector turístico al presentar a sus principales partners comerciales, en el marco de la ITB, el balance de situación de su Plan Estratégico de Sostenibilidad. Este documento certifica que la compañía ha superado ya la mitad del camino hacia sus objetivos de 2030, con un progreso global del 51% en la ejecución de sus proyectos.

El Grupo Lopesan alcanza este hito a cuatro años vista del final del plazo fijado, demostrando la solidez de su gobernanza y capacidad de adaptación ante los exigentes marcos regulatorios europeos. Bajo el paraguas de su filosofía corporativa Lopesan for Good, la cadena hotelera ha logrado hitos significativos que evidencian un compromiso integral con la descarbonización, la economía circular y la sociedad.

El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, pudo conocer de la mano del director general de Lopesan Hotel Group, José Alba, los datos más relevantes que arroja el informe mensual de sostenibilidad, correspondiente a enero de 2026, que representa una completa radiografía de la situación actual de la compañía.

Este análisis destaca que Lopesan ha logrado disminuir sus emisiones de alcance 1 y 2 en un 74,6% respecto a la base establecida en 2021, una cifra que ilustra el esfuerzo de la organización por minimizar su impacto climático. En la actualidad, el departamento de Sostenibilidad y Calidad se encuentra inmerso en el cálculo de la huella de carbono del ejercicio 2025, ampliando su alcance para incluir también el alcance 3 y establecer un nuevo estándar de medición más ambicioso y transparente.

El logro operativo de la reducción del desperdicio alimentario

La economía circular es otro de los ejes vertebradores donde la compañía ha cosechado resultados sobresalientes, especialmente en la gestión de residuos orgánicos. Lopesan Hotel Group logró cerrar el pasado ejercicio con una reducción acumulada del 72,27% en el desperdicio alimentario a nivel de grupo gracias a la consolidación del programa Buffet Waste. Este logro operativo, registrado desde el inicio del programa hasta el 31 de diciembre de 2025, no sólo subraya el compromiso de la compañía con la gestión responsable de los recursos, sino que también se ha traducido en una eficiencia económica tangible, generando una valorización del ahorro que asciende a más de 47.000 euros.

Asimismo, se ha registrado un descenso del 12,5% en residuos no peligrosos. No obstante, la compañía mantiene una actitud de vigilancia activa y mejora continua en áreas críticas como la eliminación de plásticos de un solo uso, donde se redoblarán los esfuerzos para alcanzar las metas establecidas en los próximos ejercicios.

El sello ‘Calculo y Reduzco’ de MITECO avala a Lopesan

La solidez de la estrategia de descarbonización impulsada por Lopesan Hotel Group ha recibido un respaldo institucional clave con la concesión del sello ‘Calculo y Reduzco’ verificado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). De esta forma, Lopesan se consolida como la única gran cadena hotelera de Canarias con este distintivo, convirtiéndose en un referente en el sector alojativo de las islas, al certificar y someter a auditoría externa su reducción real de emisiones de gases de efecto invernadero. Según el registro oficial del Ministerio, Lopesan Hotel Group es la única empresa de la región, con su volumen de negocio, que alcanzó este nivel de exigencia medioambiental en 2024.

El análisis del contexto regulatorio confirma que Lopesan Hotel Group avanza con paso firme en su alineación con la Directiva sobre Información Corporativa en materia de Sostenibilidad (CSRD) de la Unión Europea, con una alineación del 66,7%. De cara al futuro inmediato, la estrategia se centrará en cerrar las brechas identificadas en biodiversidad y en la cadena de valor, áreas que han sido señaladas como prioritarias para garantizar un reporte reforzado en 2028. Con esta visión global, Lopesan Hotel Group demuestra que la sostenibilidad no es solo una meta, sino un modelo de gestión irrenunciable que inspira el futuro del turismo.

La ITB 2026 ha servido de marco para la celebración de la primera jornada de trabajo de la Comisión de la Alianza para el Turismo Regenerativo (REGNEXT), en la que ha participado el director general de Lopesan Hotel Group, José Alba, junto algunos de los actores principales del sector turísticos en el archipiélago. Este encuentro de alto nivel, estuvo liderado por la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, y el director gerente de Promotur Turismo de Canarias, José Juan Lorenzo.

La integración de la compañía en esta comisión estratégica subraya la conexión directa entre los logros operativos del Grupo y la ambición regional de transitar hacia un modelo que no solo minimice el impacto ambiental, sino que trabaje activamente en la regeneración del entorno natural y social del archipiélago.

Travelife es protagonista

Lopesan Hotel Group ha anunciado en Berlín que la totalidad de su portafolio en las Islas Canarias ha revalidado el Certificado de Sostenibilidad de Alojamientos de Travelife. Este hito internacional ratifica la excelencia de la cadena en la gestión responsable, destacando su compromiso con la minimización de la huella ambiental y el impulso del bienestar social.

Con esta renovación, el Grupo no solo eleva sus estándares operativos, sino que se consolida como un referente del turismo consciente, garantizando a sus huéspedes una estancia regida por estrictos criterios de eficiencia energética y apoyo a la comunidad local.

Este liderazgo en sostenibilidad se ve reforzado por la certificación Biosphere Sustainable, que ya ostentan 12 de sus establecimientos en Gran Canaria y el Palacio de Congresos Expomeloneras. De este modo, Lopesan alcanza una cobertura integral de su cartera en el archipiélago bajo los sellos de sostenibilidad más exigentes del mundo.