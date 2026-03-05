Ibiza retira la tutela a varios padres musulmanes por imponer un Islam radical a sus hijas

El Consell insular de Ibiza que preside Vicent Marí (PP) ha decidido retirar varias tutelas a padres musulmanes por imponer prácticas religiosas radicales a sus hijas.

La consellera de Bienestar Social de la isla, Carolina Escandell, ha asegurado que, a pesar de «no hay evidencia de que sea una generalidad», sí que hay niñas que se rebelan ante las costumbres islámicas de sus familias, por lo que el servicio de Menores de la institución insular ha optado por «protegerlas» antes de que este comportamiento les pueda suponer un problema en sus casas.

Según ha concretado la dirigente del PP, se trata de menores de edad que han nacido en Ibiza o que llegaron a la isla hace muchos años junto con sus padres. Pero con el paso del tiempo han desarrollado una vida social normalizada en sus colegios, y a la hora de regresara a sus casas se han visto obligadas a adoptar una cultura religiosa radical con la que no están de acuerdo.

El servicio de Menores del Consell de Ibiza lleva un tiempo afrontando esta problemática, aunque han reconocido que la comunidad musulmana en la isla no es tan grande como para «hacer estudios estadísticos». Sin embargo, estarán atentos y vigilantes ante cualquier conflicto nuevo que pueda surgir.

De hecho, Escandell ha señalado que lo más habitual es aplicar a las familias programas de intervención para que las niñas puedan compatibilizar con normalidad la realidad que experimentan en la escuela y en sus relaciones sociales con la de las costumbres familiares. «Los inmigrantes tienen que adaptarse a la realidad» Por otro lado, la consellera de Bienestar Social ha afirmado que entiende el hecho de que los inmigrante que llegan a Ibiza y a toda España quieran conservar sus estilos de vida y sus costumbres, pero cree también que «tienen que entender y adaptarse a la realidad» de España como sociedad «democrática y que cree en la igualdad».

Y es que, según ha manifestado, «la polarización y la radicalización no es compatible» con la sociedad española, sobre todo aquella que afecta a los más jóvenes.