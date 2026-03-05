El manjar de la Segunda Guerra Mundial y que hoy es el plato que más consumen en Berlín

Hoy es el plato que más consumen en Berlín y no es casualidad, en la Segunda Guerra Mundial era un manjar. Podemos empezar a pensar en estas recetas que acabará marcando un antes y un después en nuestra cocina, gracias a una combinación de ingredientes que pueden ser claves, aunque no son perdurables en el tiempo. La comida tiene una fecha de caducidad y las recetas van y vienen, son rescatadas por las modas o los expertos que no dudan en darnos una que otra sorpresa. En especial cuando descubrimos que hay platos que pueden ser históricos.

Tenemos por delante un manjar que hoy en día es un básico en Alemania, pero sin la Guerra Mundial quizás no hubiera cobrado tanta popularidad. Volvemos a aquellos tiempos en los que se necesitaba alimentarse bien y hacerlo de la mejor manera posible. El plato que más se consume en Berlín es uno que podemos disfrutar en casa y que quizás nos descubrirá un manjar oculto. Con una cerveza fresquita, podremos sumergirnos de lleno en este tipo de sabores que son espectaculares en todos los sentidos.

El plato que más consumen en Berlín

Berlín es una de las zonas de Alemania en las que más se consume un plato que puede convertirse en uno de los más destacados del momento. Un buen básico en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y lo hace de tal manera que tocará saber en todo momento de qué podemos disfrutar.

Esta gran ciudad tiene en un pasado plagado de guerras y de divisiones internas uno de sus platos estrella. Una combinación de sabores que, sin duda alguna, deberemos empezar a descubrir de la mejor forma posible, con ciertos elementos que pueden ser esenciales.

Los gustos van cambiando con el paso del tiempo, pero quizás nos descubran un plus de buenas sensaciones que irá en aumento. Estaremos muy pendientes de una gama de sabores que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. La manera de conservar los alimentos ha sido clave para aprender a degustarlos y disfrutarlos.

En Berlín sin expertos en conseguir uno de esos platos que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada cuando visitamos este país.

En la Segunda Guerra Mundial era un manjar

Un auténtico manjar era este plato en la Segunda Guerra Mundial, uno de los platos o las recetas que no podemos dejar de cocinar una y otra vez hoy en día una vez lo hayamos probado. Muy típico de Berlín hoy en día es un clásico sin el que esta ciudad no sería tan conocida gastronómicamente.

Los expertos de Kommen nos resumen la singular historia de este manjar: «El 4 de septiembre de 1949 hacía frío y llovía en Berlín Occidental. La ciudad estaba en plena reconstrucción tras haber sido castigada por la Segunda Guerra Mundial, y las tropas estadounidenses y británicas circulaban por todas partes entre los escombros. Herta Heuwer, que regentaba un bar en el barrio de Charlottenburg, acababa de hacer un intercambio con unas tropas británicas: algo de alcohol por un pequeño recipiente de curry en polvo. Ella mezcló ese curry con un poco de salsa de tomate, incorporó una pizca de azúcar, una pizca de sal y unas gotas de Worcestershire a la mezcla, y vertió la salsa sobre con una salchicha de cerdo».

Te proponemos esta receta esencial para comer en Berlín o hacer en casa, esta combinación de ingredientes seguro que te apasionará y es mucho más fácil de preparar en casa de lo que parece. Puedes descubrir lo mejor de esta mezcla de sabores en un abrir y cerrar de ojos.

Ingredientes:

1 cebolla mediana

4 salchichas grandes de tipo Frankfurt

250 gr. de tomate triturado

1 diente de ajo

½ manzana

5 gr de curry

5ml de mostaza de Dijon

1 cucharadita de azúcar

1 pizca de sal y pimienta

2 cucharadas de aceite de oliva virgen

1 cucharada de vinagre de manzana

Cómo preparar Currywurst: