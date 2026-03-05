El BOE lo hace oficial y ya lo confirma: el cambio de hora en España es este día y se adelanta

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la fecha del cambio de hora, que entrará en vigor este mes de marzo. Los relojes adelantarán sus agujas en la madrugada del 28 al 29 de marzo de 2026. Esa noche sólo habrá 23 horas y empezará el horario de verano, que durará hasta el 25 de octubre.

Hay que recordar que este ajuste es automático en la mayoría de los dispositivos que se usan a diario. Significa que el móvil, el ordenador y la tableta actualizarán la hora sin que se tenga que hacer nada. Donde sí habrá que intervenir para hacer los cambios es en los relojes analógicos, algunos microondas, televisores, hornos o cualquier aparato que no esté conectado a internet y no se sincronice solo.

En España, se lleva años pidiendo eliminar el cambio de hora e incluso la Unión Europea llegó a votarlo en 2019. Esa decisión requería que cada país eligiera qué horario adoptar de forma permanente, el de verano o el de invierno, y los Estados nunca se pusieron de acuerdo.

Consecuencias

El cuerpo humano funciona con un reloj biológico, sincronizado por la luz natural. La alteración por el cambio de hora provoca un desajuste parecido al del jet lag. Al dormir menos horas de las que el cuerpo necesita, esto deriva en una menor capacidad de concentración, irritabilidad y descenso del rendimiento cognitivo.

Varias investigaciones han detectado un ligero incremento de eventos cardíacos en la semana posterior al adelanto horario. Los expertos los relacionan con una combinación de falta de sueño, aumento del estrés y alteraciones en la presión arterial. El sistema nervioso también se ve afectado al tener una menor exposición a la luz natural, que retrasa la inhibición de la melatonina, la hormona que induce el sueño.

Prevención y reducción de efectos

Para reducir su impacto, la medida más eficaz es adelantar de forma progresiva el horario de sueño durante la semana previa, acostándose y levantándose entre 10 y 15 minutos antes cada día para facilitar la adaptación. La exposición a la luz natural por la mañana y un equilibrio interno de comidas y ejercicio ayudan también a reducir el efecto.

El descenso del consumo de cafeína por la tarde y la limitación del uso de pantallas antes de dormir protegen la producción de melatonina. Priorizar el descanso y escuchar al cuerpo puede ayudar a una adaptación más rápida.