Guerra de Irán contra contra Israel y EEUU en directo | Últimas noticas de los ataques y reacciones de la OTAN y España

La guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos continúa con varios frentes abiertos y la situación, lejos de mejorar, sigue elevando el número de muertos, entre los que figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército iraní.

En respuesta a los ataques de EEUU e Israel, Irán ha respondido lanzando misiles y drones contra ciudades de Israel y contra bases militares estadounidenses situadas en distintos países de Oriente Próximo, ampliando así el alcance del conflicto y elevando la tensión en toda la región.

Ante el riesgo de que la guerra en Oriente Próximo se extienda más allá, desde la Comisión Europea ya han trasladado su preocupación por la evolución del conflicto. Desde Bruselas aseguran que la Unión Europea está «preparada para actuar» en caso de que fuera necesario salvaguardar los intereses de la UE mientras recuerda a Donald Trump que espera que su Gobierno «cumpla los compromisos asumidos en la Declaración Conjunta».

Sigue en directo la última hora del conflicto entre Irán y EEUU e Israel y cómo puede afectar a España.