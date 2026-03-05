Guerra de Irán contra contra Israel y EEUU en directo | Últimas noticas de los ataques y reacciones de la OTAN y España
Noticias de última hora de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán
Qué es el Estrecho de Ormuz y por qué es tan importante en el conflicto entre Irán y EEUU
La guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos continúa con varios frentes abiertos y la situación, lejos de mejorar, sigue elevando el número de muertos, entre los que figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército iraní.
En respuesta a los ataques de EEUU e Israel, Irán ha respondido lanzando misiles y drones contra ciudades de Israel y contra bases militares estadounidenses situadas en distintos países de Oriente Próximo, ampliando así el alcance del conflicto y elevando la tensión en toda la región.
Ante el riesgo de que la guerra en Oriente Próximo se extienda más allá, desde la Comisión Europea ya han trasladado su preocupación por la evolución del conflicto. Desde Bruselas aseguran que la Unión Europea está «preparada para actuar» en caso de que fuera necesario salvaguardar los intereses de la UE mientras recuerda a Donald Trump que espera que su Gobierno «cumpla los compromisos asumidos en la Declaración Conjunta».
Sigue en directo la última hora del conflicto entre Irán y EEUU e Israel y cómo puede afectar a España.
Guerra de Irán, en directo
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de la guerra que enfrenta desde hace casi una semana a Irán contra EEUU e Israel. Aquí te contaremos las noticias de última hora sobre los españoles atrapados en Dubái, qué va a hacer la OTAN, qué está pasando entre Donald Trump y Pedro Sánchez y más.
España detectó y avisó del misil iraní destruido por EEUU
Una unidad española de la OTAN desplegada en Turquía fue la que detectó y avisó del misil iraní que acabó siendo derribado por un destructor de Estados Unidos. Según ha avanzado LaSexta, fue España quien alertó de este misil, que había sobrevolado Irak y Siria en su recorrido hacia Turquía.
Artículo 5 de la OTAN
El Gobierno de Turquía -país que pertenece a la OTAN- ha confirmado que se ha interceptado un misil iraní en el espacio aéreo del país y, aunque no ha habido que lamentar víctimas, este hecho es un «ataque armado contra una de las partes», lo que «será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas» – refiriéndose a la OTAN-.