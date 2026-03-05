Vox no pagará la multa de 2.000 € por soltar globos en honor a los asesinados por ETA: «No nos callarán»

Vox ha recurrido la sanción de 2.001 euros impuesta por el Ayuntamiento de Vitoria tras la suelta de globos de helio realizada el pasado 5 de febrero en la plaza de los Fueros, durante un acto en el que denunciaba que 379 asesinatos cometidos por ETA siguen sin resolverse y reclamaba medidas para su esclarecimiento. Según ha podido saber en primicia OKDIARIO, la formación se niega a pagar la multa y advierten: «No nos callarán».

La resolución municipal sostiene que la liberación de dichos globos vulneró las condiciones de la autorización y podría constituir una infracción grave (conforme al artículo 108.3.c) de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados), al considerar que se produjo «un abandono incontrolado de residuos».

Sin embargo, la formación niega que concurran los elementos necesarios para apreciar una infracción de tal gravedad, al no haberse acreditado daño o deterioro ambiental efectivo y consideran que la sanción sólo busca «silenciarlo».

«Nos han multado por lanzar globos como homenaje a las víctimas, en una tierra donde se celebran los excarcelamientos de asesinos de niños, donde se vandalizan los monumentos y las placas conmemorativas a los asesinados por la banda terrorista ETA», denuncia el portavoz de Vox en Inmigración y Seguridad, Samuel Vázquez en una entrevista telefónica a OKDIARIO.

Más allá de los argumentos jurídicos, la formación atribuye la sanción a una «intencionalidad política» y la enmarca en lo que califica como un proceso de «invisibilización programada» desde su entrada en el Parlamento Vasco.

Recuerdan que PNV, PSE-EE, Podemos, Sumar y EH Bildu acordaron limitar sus tiempos de intervención, el número de iniciativas y el uso de sus siglas en documentos oficiales, una decisión que el Tribunal Constitucional consideró inconstitucional por vulnerar su derecho a la representación política.

En este contexto, sostiene que el Ayuntamiento pretende disuadir futuros actos similares que cuestionen la actitud de los partidos que gobiernan la capital alavesa frente a los herederos de ETA y en relación con las víctimas del terrorismo.

El recurso, al que ha tenido acceso este diario, también invoca el principio de proporcionalidad. La ley foral prevé sanciones de entre 1.001 y 30.000 euros para infracciones graves, pero Vox afirma que no existió beneficio económico, reincidencia ni perjuicio probado. A su entender, la resolución no motiva de forma suficiente la cuantía impuesta ni detalla los criterios aplicados.

Por todo ello, la formación solicita la revisión de la sanción al considerar que carece de base jurídica suficiente y responde a una decisión desproporcionada y arbitraria.

En sus alegaciones, Vox subraya que la autorización distinguía entre prohibiciones y recomendaciones: mientras vetaba expresamente «cualquier tipo de instalación electroacústica», respecto a los globos se limitaba a señalar que «se evitará el uso y lanzamiento de globos de helio por ser un producto potencialmente peligroso para el medio ambiente», sin establecer una prohibición taxativa.

Asimismo aseguran que los globos eran «biodegradables», fabricados con látex sostenible y no con plástico. A su juicio, los daños ambientales «ni se han producido ni pueden probarse». Para Vox la denuncia es un «pretexto». «Utilizan el cambio climático porque sirve para todo. También para ponerlo de excusa en los accidentes de los trenes donde murieron 47 personas este enero, y aquí con el pretexto de que son contaminantes. Estamos hablando de víctimas del terrorismo, estamos hablando de asesinados», denuncian.