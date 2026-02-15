El sanguinario Ternera amenaza a OKDIARIO con una denuncia por poner en su puerta una pulsera de la Guardia Civil

José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, ha amenazado a OKDIARIO con una denuncia ante las autoridades francesas por colocar una pulsera de la Guardia Civil con la bandera de España y el lema El honor es mi divisa en la puerta de su casa.

Así se desprende del diario proetarra Naiz, que ha informado de que Ternera «ha puesto en conocimiento de la Policía francesa», lo ocurrido. Concretamente, lo ha hecho «en la comisaría de Donibane Lohizune acompañado de un abogado». Junto a la supuesta denuncia ha entregado la pulsera de la Guardia Civil que el reportero Cake Minuesa le dejó en su vivienda en Anglet (Francia).

Además de informar de la denuncia, el citado diario ha victimizado al terrorista y a su familia, asegurando que el brazalete supone «una amenaza a su integridad física».

«La amenaza llega en un contexto en que la persecución judicial española contra Urrutikoetxea no cesa. En diciembre se conoció una nueva orden de búsqueda, detención y encarcelamiento del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz», agregan al respecto.

Estos hechos han tenido lugar después de que el reportero de OKDIARIO Cake Minuesa se desplazara hasta la localidad francesa de Anglet para destapar el lugar en el que se esconde el etarra. Allí habló con dos vecinos que aseguraron que le conocen y que le han visto por la zona.

En su visita al citado municipio, Minuesa dejó una pulsera de la Guardia Civil en la aldaba de la puerta. Un gesto que, según el etarra, supone «una amenaza». Durante el reportaje, nadie abrió la puerta a pesar de que había gente en el interior de la vivienda, pues la chimenea estaba encendida.

Orden de detención contra Ternera

Cabe recordar que Ternera está procesado en el caso Herriko Tabernas, acusado de financiación de banda terrorista, pero se negó a declarar ante el juez. El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz emitió el pasado diciembre una orden europea de detención. El etarra presentó un recurso de apelación, pero la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia lo rechazó.

A través de un auto, el juez Pedraz acordó «la busca, detención e ingreso en prisión» de ‘Ternera’, «librándose la oportuna orden europea de detención».

El magistrado acordó procesar en 2024 a Ternera por el delito de dirección de organización terrorista en el marco de la causa en la que se investigó la financiación de la banda. El magistrado lo acordó después de que la Sala de lo Penal revocase la conclusión del sumario y de que la Fiscalía solicitase que se ampliase el procesamiento para atribuirle ese nuevo delito.

Para ello tuvo en cuenta la documentación que se localizó tras la detención del histórico dirigente etarra en mayo de 2019 en Francia, concretamente la localizada en la cabaña-refugio de montaña en las proximidades de Saint Gervais-Les Bains, donde se escondía.

El instructor se hizo eco en su resolución del informe de la Fiscalía, que explicaba que la valoración conjunta de esos elementos «corrobora, al menos en forma indiciaria, la hipótesis incriminatoria según la cual el investigado, desde su huida de España en 2002 y hasta su detención», vino actuando «como uno de los máximos dirigentes de la banda terrorista ETA».