OKDIARIO ha localizado en Anglet (Francia) la casa en la que se esconde José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, uno de los máximos dirigentes de ETA, que está en busca y captura desde el pasado mes de diciembre.

Cabe recordar que el sanguinario Josu Ternera está procesado en el caso Herriko Tabernas, acusado de financiación de banda terrorista, pero se negó a declarar ante el juez. El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz emitió el pasado diciembre una orden europea de detención. El etarra presentó un recurso de apelación, pero la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia lo rechazó.

Los propios vecinos del terrorista han confirmado a este periódico que reside en una pequeña casa de Anglet, a sólo 30 kilómetros de la frontera con España. «Vive aquí, yo le he visto», asegura un hombre residente en la zona, ante las cámaras de este periódico.

En el momento de la grabación, llamamos en varias ocasiones a la puerta, pero no obtuvimos respuesta. Ello, a pesar de que había gente en el interior de la vivienda. De hecho, en el vídeo que acompaña a estas líneas se puede apreciar cómo humea la chimenea.

Pese a estar localizado y en busca y captura desde diciembre, la Justicia no ha procedido a su arresto a través de los mecanismos de cooperación con las autoridades francesas.

Una pulsera de la Guardia Civil

En otro momento de este reportaje, un equipo de OKDIARIO le dejó en la puerta una pulsera de la Guardia Civil con el lema «el honor es mi divisa». Algo por lo que los proetarras que protegen a los asesinos de ETA se han hecho las víctimas, asegurando que «recibe amenazas».

En un artículo de Naiz, acusan a este periódico de amenazar al etarra, que considera que una pulsera de la Guardia Civil «es una amenaza evidente a su integridad física».