OKDIARIO localiza a la hermana de Diosdado Cabello en Bilbao y sus gorilas nos agreden: «¡A mí no me grabes!»

Un equipo de OKDIARIO ha localizado a la hermana del todopoderoso dirigente chavista Diosdado Cabello en la Plaza de Venezuela de Bilbao, donde tiene su sede el Consulado venezolano. El encuentro ha terminado con agresiones a la prensa por parte de dos escoltas chavistas que han intentado coartar la libertad de expresión que brilla por su ausencia en la mazmorra venezolana. Glenna del Valle Cabello, cónsul de Venezuela en España y hermana de uno de los hombres más sanguinarios de la dictadura de Maduro, se pasea con total libertad por las calles de Madrid, los periodistas y opositores en Venezuela son perseguidos, encarcelados y torturados.

«¿Contenta con la liberación de presos?»

El periodista de OKDIARIO ha abordado a Glenna Cabello en la Plaza de Venezuela, junto a la sede del Consulado y el monumento a Bolívar. La pregunta era directa: «¿Señora Cabello, está contenta con la liberación de los presos en Venezuela?».

La respuesta de la cónsul, esquiva y despectiva: «¿Qué le puedo decir? No veo por qué me van ustedes a sin permiso mío». Una muestra de la arrogancia con la que los representantes del régimen chavista se mueven por España, como si estuvieran por encima de las leyes democráticas que amparan la libertad de prensa.

El periodista insistió recordándole que su hermano, Diosdado Cabello, acababa de encarcelar al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, mientras ella disfrutaba de las libertades que niegan a los venezolanos: «Aquí tienen a la hermana de Diosdado Cabello, que puede pasear con tranquilidad. Nosotros no podemos pasear con tranquilidad. En Venezuela no hay libertad».

Los matones chavistas atacan

Cuando las preguntas se volvieron incómodas para la cónsul, aparecieron dos individuos que actuaron como gorilas del régimen. Lo que comenzó como un intento de intimidación terminó en una agresión directa contra el periodista y su cámara.

«¿Pero son ustedes unos matones o qué?», preguntó el reportero mientras era empujado y amenazado por los escoltas chavistas. «Ustedes me han empujado. Me estáis empujando. ¡Ni me toques! Esto es agresión a la prensa, a la libertad. ¿Qué se creen que están en Venezuela?».

Los matones intentaron quitarle la cámara al periodista, en una escena que podría haberse producido en cualquier callejón de Caracas controlado por los colectivos armados del régimen, pero no: esto ocurrió en pleno Madrid, en la España democrática.

«Respeten la democracia en España»

El periodista de OKDIARIO dejó claro que, a diferencia de Venezuela, en España existe libertad de prensa: «Yo estoy preguntando en libertad porque en España… Pues respeten la democracia en España, ¡coño!».

Uno de los agresores llegó a decir que «esto no es democracia», revelando así la mentalidad totalitaria con la que operan estos individuos vinculados al chavismo, incluso en suelo europeo.

«¿Dónde se creen que están ustedes?», espetó el reportero mientras los chavistas intentaban intimidarlo. «Ella puede pasear por España, yo por Venezuela no. ¿Pero qué es esto de agredir a la prensa?».

La doble moral del chavismo

La hermana de Diosdado Cabello disfruta de las libertades democráticas españolas mientras su hermano —considerado el hombre fuerte del régimen y responsable de la represión sistemática contra opositores— mete en la cárcel a quienes se atreven a disentir.

Glenna del Valle Cabello representa el rostro hipócrita de una dictadura que exporta sus métodos represivos incluso fuera de Venezuela, creyéndose con derecho a agredir a periodistas en las calles de Madrid.

«¿Qué les tienes que decir a los presos políticos?», pregunta OKDIARIO. La respuesta de la cónsul fue tan cínica como reveladora: «Que busquen periodistas como tú que los defiendan». Exacto: porque en Venezuela, periodistas así están presos, exiliados o muertos.