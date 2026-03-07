Nuboso y lluvioso en Bilbao: AEMET prevé brumas y chubascos dispersos hoy

Nuboso o cubierto en toda la provincia, con brumas y bancos de niebla en el interior durante la madrugada. Se esperan lluvias débiles y chubascos dispersos, más frecuentes por la mañana. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas ascenderán moderadamente. El viento será moderado del norte al principio, volviendo a ser flojo y variable en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y lluvias a lo largo del día

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, cubierto por un manto gris que promete lluvias inminentes. Con una temperatura que apenas alcanzará los 16 grados, el ambiente se sentirá pesado, especialmente con la humedad rozando el 95%. A medida que avanza la jornada, el viento del norte soplará suavemente, a unos 10 km/h, aunque no será suficiente para despejar las nubes que amenazan con dejar caer agua en cualquier momento.

Ya por la tarde, la situación no mejorará, ya que la probabilidad de chubascos se mantendrá alta. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados y la sensación térmica podría descender hasta los 9 grados, haciendo que la tarde se sienta más fresca de lo habitual. Con el sol ocultándose a las 19:07, la luz del día se acortará, dejando paso a una noche que promete ser igualmente húmeda y gris.

Nubes grises y lluvias intensas en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con una sensación de frescura, donde la temperatura mínima se sitúa en 9 grados, mientras el viento sopla del norte a 10 km/h, creando un ambiente fresco y húmedo. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia alcanza el 100% y las primeras gotas podrían caer antes del mediodía.

La tarde promete ser aún más intensa, con un 90% de probabilidad de lluvias y temperaturas que apenas alcanzarán los 16 grados. La sensación térmica podría descender, haciendo que el ambiente se sienta más frío. Con ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad puede resultar agobiante.

Guecho: cielo cubierto y lluvia constante

El día amanece en Guecho con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100% que se mantendrá durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C y los 14°C, con una sensación térmica que podría llegar a ser de 14°C en su punto máximo. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 90%, lo que generará un ambiente pesado y húmedo.

A medida que avance la mañana, la lluvia será constante, mientras que por la tarde la probabilidad disminuirá a un 90%. El viento soplará desde el oeste a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h. Con la salida del sol a las 07:38 y su puesta a las 19:08, disfrutaremos de casi 12 horas de luz, aunque el día se presentará fresco y gris.

Santurce: cielos nublados con probabilidad de lluvia

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con cielos mayormente nublados y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 15 grados. Aunque hay probabilidades de lluvia, especialmente por la mañana y en la tarde-noche, se espera que el viento sople suavemente, creando un ambiente fresco y agradable.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para salir a explorar. Aprovecha la jornada y disfruta de lo que ofrece el día.

Cielo cubierto y lluvia persistente en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la madrugada y la mañana, donde las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados. A medida que avance el día, la lluvia persistirá y aunque las temperaturas alcanzarán un máximo de 16 grados, la sensación térmica se mantendrá fresca.

Con el viento en calma, es recomendable llevar un paraguas y vestirse con ropa adecuada para el agua. A pesar de la inclemencia del tiempo, un buen café caliente puede ser el compañero ideal para disfrutar de este día lluvioso.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET