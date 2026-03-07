Casi nadie lo recuerda, pero ésta actriz de ‘La Promesa’ ya triunfó en una telenovela valenciana

El regreso de un personaje muy querido ha devuelto la esperanza a los seguidores de La Promesa. La serie diaria de época continúa consolidándose como uno de los grandes éxitos del momento y en sus últimos capítulos ha recuperado a una figura que muchos espectadores recordaban con especial cariño. Detrás de ese personaje se encuentra una actriz con una trayectoria más amplia de lo que a veces se recuerda: Cristina Fernández Pintado, intérprete valenciana que años atrás ya había alcanzado gran popularidad en otra serie muy conocida.

La nueva etapa de la ficción ha arrancado tras un final de temporada especialmente dramático. Durante los últimos capítulos de la cuarta temporada, la trama parecía encaminada hacia una pérdida irreparable para Curro, quien temía perder a Ángela después de haber sufrido ya la muerte de su hermana Jana, personaje interpretado por Ana Garcés. Ese giro narrativo dejó a los seguidores de la serie en vilo, convencidos de que la historia volvería a sumirse en una tragedia difícil de superar.

Sin embargo, los últimos acontecimientos han abierto un nuevo horizonte en el palacio de los marqueses de Luján. En los capítulos más recientes, el matrimonio entre el capitán de la Mata y la hija de Leocadia ha ido perdiendo fuerza progresivamente. La situación ha llegado a un punto decisivo cuando Lorenzo ha anunciado el final de ese compromiso, un giro que ha alterado el equilibrio entre los personajes y ha modificado por completo las expectativas del público.

Giro de 180 grados en ‘La Promesa’

Gran parte de ese cambio se debe al regreso de Margarita, un personaje que había desaparecido de la trama hacía más de un año. Madre de Martina y una de las figuras más sensatas del relato, su vuelta al palacio ha introducido un aire distinto en la historia. La presencia de Margarita no sólo aporta serenidad a los conflictos que atraviesan los protagonistas, sino que también reabre posibilidades narrativas que parecían cerradas.

Desde su regreso, el personaje ha demostrado nuevamente el papel conciliador que siempre lo ha caracterizado. Frente a las intrigas y tensiones que dominan el entorno de los Luján, Margarita representa una figura guiada por el sentido de la justicia y la prudencia. Esa posición moral la ha convertido en una de las presencias más valoradas por el público habitual de la serie.

Detrás de este personaje se encuentra Cristina Fernández Pintado, actriz nacida en Valencia y con una carrera ligada durante muchos años a la ficción televisiva producida en su comunidad. Aunque hoy muchos espectadores la identifican principalmente con Margarita, su trayectoria profesional comenzó mucho antes, en una producción que marcó una etapa importante en la televisión autonómica valenciana.

Una telenovela valenciana

El primer gran salto en la carrera de la actriz llegó en 2008, cuando fue elegida para interpretar a Conxeta en L’Alqueria Blanca. Esta serie, emitida por la cadena autonómica valenciana Canal Nou, se convirtió en uno de los proyectos de ficción más emblemáticos de la televisión regional durante aquellos años.

En la historia, Cristina encarnaba a Conxeta, prima de Blanca, personaje interpretado por Carme Juan. A lo largo de la serie, su personaje fue adquiriendo un peso cada vez mayor dentro de la trama, lo que permitió a la actriz consolidarse como uno de los rostros reconocibles del reparto. Su participación se prolongó durante varios años, acumulando un total de 273 episodios hasta el cierre de la cadena en 2013.

Para muchos espectadores valencianos, aquel papel supuso el descubrimiento de una intérprete con una notable capacidad para desenvolverse en relatos corales y de largo recorrido. La serie se mantuvo durante 16 temporadas y superó los 450 capítulos, convirtiéndose en una de las producciones más extensas de la televisión autonómica.

Una serie con mucha historia

La trama de L’Alqueria Blanca estaba ambientada en la década de 1960 y situaba su acción en un pequeño municipio ficticio de la comarca de la Hoya de Alcoy. En ese entorno rural se desarrollaban las historias de dos familias muy diferentes: los Falcó, pertenecientes a una posición económica acomodada, y los Pedreguer, representantes de una clase más humilde.

El contraste entre ambos clanes servía como punto de partida para un amplio conjunto de historias cruzadas. Los guionistas abordaban cuestiones como las diferencias sociales, los romances que surgían entre personajes de distintos orígenes o las tensiones provocadas por los celos y la rivalidad entre vecinos. A lo largo de los años también aparecieron escándalos familiares, cambios de carácter en algunos protagonistas y giros inesperados en sus relaciones.

Todo ello se desarrollaba en un contexto marcado por las dificultades económicas que afectaban al pueblo. La sequía castigaba duramente al sector agrícola, principal fuente de trabajo de la localidad, y obligaba a los habitantes a buscar soluciones colectivas para salir adelante. Entre esas iniciativas destacaban la creación de una cooperativa agrícola o el descubrimiento de un acuífero subterráneo que permitía mejorar el acceso al agua.

Años después de aquel éxito, Cristina Fernández Pintado continúa ampliando su trayectoria con personajes que conectan con el público. Su regreso a La Promesa confirma que, más allá de las modas televisivas, la experiencia y la solidez interpretativa siguen siendo cualidades muy valoradas.