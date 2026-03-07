España en vilo tras el pronóstico de Jorge Rey por lo que llega en Semana Santa: «Es posible que..»

Jorge Rey en vilo tras el pronóstico que llega en Semana Santa es posible que tengamos que afrontar un cambio de tendencia importante en España. Una novedad que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada en estos días en los que necesitamos empezar a ver llegar algunos cambios de ciclo destacados. Estaremos a merced de una novedad destacada que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas.

España se prepara tras el pronóstico que puede cambiarlo todo, Jorge Rey no duda en darnos una serie de novedades que pueden ser esenciales. Un cambio de tendencia que puede ser esencial y que hasta la fecha no sabíamos. Estaremos muy pendientes de estos cambios que, sin duda alguna pueden afectar una Semana Santa, tal como dice este joven en sus redes sociales: «Es posible que haya nevadas» en «una Semana Santa mala».

De momento lo que tenemos por delante es un importante cambio la AEMET se encarga de darnos una previsión para este fin de semana: «Se prevé que persista la inestabilidad en la Península y Baleares bajo la influencia de una dana que dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones prácticamente generalizadas. Se esperan más abundantes en el Cantábrico, el nordeste y Baleares, especialmente en Cantabria, Tarragona, Castellón y en Pitiusas, donde es probable que sean fuertes y dejen acumulados significativos. Asimismo, podría darse localmente algún chubasco fuerte o alguna tormenta ocasional en otros puntos de la mitad nordeste, especialmente en Aragón. Se esperan nevadas en los principales entornos de montaña con una cota de 1300/1600 m, salvo en el sudeste, que se situará en 1100/1300 m de madrugada. En Canarias, cielos nubosos en los nortes de las islas montañosas con probables precipitaciones débiles; cielos poco nubosos o con intervalos en el resto. Probables bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la mitad norte peninsular y sierras del prelitoral mediterráneo. Se prevé un aumento en las temperaturas máximas en el sudoeste, área cantábrica, alto Ebro y nordeste de Cataluña. Contrariamente, predominarán los descensos en el centro y tercio oriental. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en la mitad nordeste peninsular y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en cumbres de los principales entornos de montaña».

Siguiendo con la misma previsión: «Nevadas con acumulados significativos en las sierras del sudeste, la Ibérica sur, oeste del Sistema Central y la Cantábrica. Precipitaciones fuertes y con acumulados significativos en Cantabria, Tarragona, Castellón y localmente en Baleares, sin descartar alguna tormenta y zonas aledañas. Se espera un predominio de viento flojo en el interior, de sudoeste en el sur peninsular, de norte en el cuadrante noroeste y de componentes este y sur en el resto de la Península y en Baleares. Se esperan intervalos moderados en Baleares, tercio nordeste peninsular y litorales, con intervalos de fuerte en la costa atlántica gallega y Alborán. En Canarias soplará el alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas».