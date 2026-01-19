Jorge Rey se adelanta a la AEMET y avisa por lo que llega a España: «Tormentas torrenciales»

La AEMET se queda atrás, Jorge Rey se adelanta por lo que llega a España, nos enfrentamos a tormentas torrenciales que pueden ser claves. Es hora de empezar a prepararnos para lo peor, en estas jornadas en las que cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días de invierno en los que parecerá que el tiempo puede ser clave.

Tormentas torrenciales pueden llegar antes de lo esperado, la AEMET avisa de lo que está a punto de pasar en España. Los cambios que quizás hasta el momento no habíamos tenido en consideración serán una realidad. Llega una situación del todo inesperada en cuanto al tiempo se refiere una novedad que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración y eso quiere decir que tocará esperar un giro radical que, puede acabar siendo el que nos golpeará de lleno. Esta recta final del mes de enero nos puede dar alguna que otra sorpresa en estos días de transformación.

Avisa por lo que llega a España

Los avisos ante un tiempo cambiante van llegando a toda velocidad. Nos enfrentamos a duros cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. De un duro cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos tener en mente.

Este invierno que ha dejado temperaturas sorprendentes, sobre todo en unas fiestas en las que las nevadas han sido protagonistas, no parece que haga ninguna tregua. En su lugar, nos enfrentamos a una serie de peculiaridades que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

España se prepara para la llegada de un nuevo temporal que puede activar de nuevo todas las alertas, de una forma que hasta el momento no sabíamos. Con una tendencia que puede acabar siendo la que nos marcará muy de cerca en estas próximas jornadas.

El tiempo parece que nos va a dar más de una sorpresa y no sólo en los mapas del tiempo. El experto que en su día predijo la llegada de Filomena, ha lanzado en sus redes sociales un serio aviso que pone los pelos de punta. Lo que nos espera en estas próximas horas puede acabar siendo algo peor de lo que esperaríamos.

Jorge Rey se adelanta a la AEMET y lanza este aviso

Este aviso del que en su día predijo la llegada de Filomena, pone los pelos de punta, estamos ante una serie de peculiaridades que puede cambiarlo todo y sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Llega un cambio de tendencia que Jorge Rey explica en este vídeo viral.

Por su parte la AEMET señala la alerta que aparecerá en estas partes del país con la llegada de una borrasca que trae abundante agua: «Precipitaciones fuertes y persistentes en Baleares y extremo nordeste peninsular, sobre todo en Girona. Nevadas con importantes acumulados que pueden afectar a los Pirineos orientales y, a últimas horas, a la Ibérica oriental. Viento fuerte con rachas muy fuertes del este y nordeste al final del día en el litoral catalán y en Baleares. En Canarias viento del nordeste fuerte con rachas muy fuertes».

La previsión del tiempo no deja lugar a dudas: «El paso de una dana hacia el Mediterráneo junto con la formación de la borrasca Harry al norte de Argelia dejará una situación muy inestable en el Mediterráneo occidental, con un temporal que afectará al nordeste peninsular y a Baleares. Asimismo, un frente atlántico dejará precipitaciones en los litorales atlánticos, afectando a Galicia y al Cantábrico. Se esperan precipitaciones, sobre todo, en el nordeste y Baleares, sin descartarlas de forma débil en el Sistema Central e Ibéricas y de forma aislada en la Meseta. Los mayores acumulados serán en el nordeste peninsular y Baleares, con precipitaciones muy fuertes y persistentes, especialmente en Girona. Se esperan nevadas en los sistemas montañosos, que serán débiles en los del centro y norte, con una cota en torno a 1000-1200 m y nevadas que tendrán acumulados muy importantes en el Pirineo oriental por encima de 1400-1600 m y al final en la Ibérica este con una cota a 1100-1300 m. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones en los nortes. Brumas y nieblas en zonas de montaña del norte, que pueden ser persistentes en el Pirineo oriental. Bancos de niebla matinales en la meseta norte. Temperaturas máximas en descenso en el noroeste y montañas del este, y en ascenso en el arco mediterráneo, oeste de las mesetas y el Ebro. Sin cambios o descensos puntuales en el resto. Mínimas en ligero descenso en el nordeste, valles del suroeste y en el Cantábrico. Pocos cambios en Canarias. Heladas débiles en los sistemas montañosos peninsulares y localmente en la meseta, moderadas en cumbres».