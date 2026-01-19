La AEMET alerta de nieve en estas zonas de España y avisa: estas serán las horas críticas

Estas serán las horas críticas ante la alerta por nieve de la AEMET en esta alerta en la que todo puede ser posible. Afrontamos una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos darán más de una sorpresa en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar, de una manera que quizás hasta la fecha no sabíamos.

Activa la alerta de nieve de la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en estos días en los que el frío volverá a hacer acto de presencia. Será el momento de empezar a pensar a prepararnos para lo que está por llegar.

Esta semana de enero puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa, con una borrasca con nombre propio que pone los pelos de punta. Nada más y nada menos que Harry, este terrible nombre que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada.

En estos días en los que realmente cada situación puede acabar generando más de un fenómeno inesperado. Tendremos que empezar a ver llegar este cambio de tendencia que puede ser esencial, en estos días de vuelta a una novedad de lo más especial en estos días en los que cada detalle cuenta.

La previsión del tiempo de la AEMET realmente puede acabar cambiándolo todo por completo. Esta semana esta borrasca marcará el curso de un tiempo que será plenamente invernal.

Estas serán las horas críticas

Las horas críticas en estas próximas jornadas pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca en estos días en los que cada detalle puede acabar siendo lo que nos hará cambiar de planes en unas jornadas de transformación en todos los sentidos.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «Tras unos días caracterizados por el paso de sucesivos frentes atlánticos, el establecimiento de un patrón de bloqueo sobre Europa ha elongando una vaguada en altura que ha evolucionado a una dana sobre la Península desde ayer por la tarde y que propiciará mañana la formación de la borrasca Harry sobre el área mediterránea. En combinación con el anticiclón europeo, se establecerá un intenso flujo del este muy húmedo sobre la mitad norte del área mediterránea peninsular y Baleares que dará lugar a un temporal marítimo con probables rachas muy fuertes, precipitaciones localmente fuertes o muy fuertes, y muy persistentes, así como nevadas copiosas en zonas de montaña, especialmente en Cataluña, Comunidad Valenciana y sur de Aragón. Con ello, es posible que se produzcan daños en paseos marítimos y zonas litorales, así como caídas de ramas o de árboles y elementos arquitectónicos vulnerables o en mal estado. Las lluvias, además, pueden provocar crecidas fluviales e inundaciones locales, especialmente en zonas bajas. Hoy domingo, las precipitaciones localmente fuertes quedarán restringidas al nordeste de Cataluña y entorno del Estrecho. Esta tarde se podrían producir nevadas en los principales sistemas montañosos a partir de 1000-1200 m».

Siguiendo con la misma explicación: «Los días álgidos del episodio serán el lunes 19 y, sobre todo, el martes 20, cuando es probable que se intensifique el viento húmedo del este y nordeste en el entorno del mar Balear, afectando a la fachada mediterránea peninsular y al archipiélago, con un significativo empeoramiento del estado de la mar y probables rachas muy fuertes en zonas litorales. Es probable que mañana lunes las precipitaciones más intensas y persistentes se produzcan en áreas del este de Cataluña y Baleares, desplazándose a lo largo del martes hacia zonas del sur de Aragón y de la Comunidad Valenciana. Se espera que las mayores acumulaciones se produzcan en las zonas a barlovento del Pirineo oriental y en general en la provincia de Girona (alrededor de 200 mm durante los dos días), entorno de la desembocadura del Ebro y del cabo de la Nao y sistema Ibérico suroriental, pudiendo afectar a las cabeceras de ríos y ramblas, y con acumulaciones de nieve que serán significativas en cotas superiores a 1000-1200 m. aproximadamente pudiéndose superar los 20 cm de nieve nueva en la Ibérica suroriental. El estado de la mar empeorará durante el lunes y el martes en las zonas litorales de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares y se caracterizará por viento del este o nordeste fuerza 7-8 y olas de mar combinada de 4-6 m. A partir del miércoles 21 es probable que las precipitaciones pierdan intensidad y vayan remitiendo en el área mediterránea, al igual que el temporal marítimo, que tenderá a ir amainando a lo largo del día».