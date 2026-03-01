Hoy, 1 de marzo de 2026, el cielo se presenta poco nuboso o despejado en toda la provincia de Zaragoza, con temperaturas mínimas en descenso y máximas en ligero ascenso. Se esperan heladas débiles en el sistema Ibérico y un viento flojo que cambiará a sureste por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y viento ligero

El cielo se despereza lento sobre Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que no amenazan con lluvia. A primera hora, la temperatura ronda los 4 grados, mientras el viento sopla suavemente desde el sureste a unos 5 km/h, creando una sensación térmica que puede descender hasta los 2 grados. A medida que el sol, tímido pero decidido, se asoma a las 07:38, la humedad se siente un poco cargada, alcanzando su punto máximo en el día.

Ya por la tarde, el termómetro se elevará hasta los 18 grados, ofreciendo un respiro cálido antes de que el sol se despida a las 18:53. El viento, aunque ligero, puede presentar ráfagas de hasta 35 km/h, así que es recomendable abrigarse un poco al caer la noche. La atmósfera se mantendrá tranquila, sin riesgo de precipitaciones, permitiendo disfrutar de un día agradable en la ciudad.

Calatayud: nubes grises y lluvias inminentes

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 6 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, se espera que las lluvias hagan su aparición, acompañadas de rachas de viento que podrían superar los 30 km/h.

La tarde traerá un contraste notable, con temperaturas que podrían llegar hasta los 17 grados, pero la humedad, que alcanzará el 100%, hará que la sensación térmica se mantenga elevada. Con una probabilidad de lluvia del 100%, es recomendable no olvidar el paraguas y estar preparado para un día que, aunque inestable, puede ofrecer momentos de frescura y renovación.

Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 2 y los 17 grados. Aunque hay una leve posibilidad de lluvia, el viento será suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mañana y la tarde.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será placentera. Aprovechar el tiempo para salir a dar un paseo o simplemente relajarse en un parque puede ser una excelente manera de pasar la jornada.