Está en Madrid y pasa desapercibida: así es cómo puedes visitar gratis una de las cúpulas más grandes del mundo

El 17 de febrero de 2026 reabrió sus puertas la Real Basílica de San Francisco El Grande, después de permanecer cerrada desde diciembre de 2025 debido a trabajos de restauración y conservación. Situada en el barrio de La Latina, en pleno corazón de la capital, alberga la cúpula más grande de España y la cuarta del mundo, sólo superada por la del Panteón de Agripa, la de San Pedro en el Vaticano y la de Santa María del Fiore, todas ellas en Italia.

El actual templo fue construido entre 1761 y 1784 en estilo neoclásico. El proyecto inicial fue diseñado por el fraile Francisco Cabezas. Posteriormente, el arquitecto Ventura Rodríguez desarrolló la idea, aunque tras diversas dificultades en la obra, el proyecto fue finalmente completado por Francesco Sabatini, junto con Miguel Fernández, responsable de finalizar la bóveda y la fachada.

Real Basílica de San Francisco El Grande

«Declarado en 1980 Monumento Nacional, el templo se levanta, según cuenta la tradición, sobre el terreno que se le ofreció a San Francisco de Asís tras su paso por Madrid en 1214 en su peregrinaje a Santiago de Compostela. En este lugar se levantaron hasta tres templos previos al actual, que data del siglo XVIII y que fue acometido por la orden franciscana. Entre 1776 y 1784 se finalizó su construcción, bajo la dirección de Francisco Sabatini.

La iglesia consta de una planta central circular cubierta por una gran cúpula de 33 metros de diámetro y 58 metros de altura, capilla mayor y seis capillas en torno igualmente cubiertas por cupulillas. En su interior, se encuentra una gran colección de cuadros de artistas españoles de los siglos XVIII y XIX, como Goya, Zurbarán, Casto Plasencia, Francisco Jover, Martínez Cubells, José del Castillo, Moreno Carbonero, Eugenio Oliva, Menéndez Pidal, González Velázquez, Gregorio Ferro, Gaspar Crayer, Vicente Carducci, Antonio Carnicero, Alonso Cano o Lucas Jordán, así como destacadas esculturas realizadas en mármol blanco», detalla la página oficial de Turismo de la ciudad de Madrid.

La cúpula de la basílica mide 33 metros de diámetro y 58 metros de altura. Construida en ladrillo macizo fabricado a pie de obra, es una auténtica proeza técnica del siglo XVIII. Asimismo, la basílica alberga pinturas de importantes artistas españoles y europeos, entre ellos Francisco de Goya, Zurbarán, Alonso Cano, Lucas Jordán, Martínez Cubells, Moreno Carbonero, González Velázquez, entre otros.

Conocida como la «capilla Sixtina madrileña», a lo largo de su historia, no siempre ha tenido un uso exclusivamente religioso. Tras la invasión napoleónica, la basílica se utilizó como cuartel militar. En el siglo XIX también albergó temporalmente el Panteón Nacional, donde reposaron los restos de figuras ilustres como Garcilaso de la Vega, Calderón de la Barca o Quevedo, aunque posteriormente fueron trasladados. En 1980, fue declarada Monumento Nacional.

Horarios y precios

Tras las obras de restauración, el templo vuelve a abrir sus puertas al público, permitiendo a vecinos y turistas disfrutar de uno de los monumentos más emblemáticos de Madrid. La intervención ha permitido mejorar la conservación de la cúpula, reforzar elementos estructurales y garantizar la protección de las pinturas murales y obras de arte que alberga en su interior.

El horario del museo es, de octubre a junio, de 10:30 a 14:30 horas y de 16:00 a 18:30 horas, y de julio a septiembre, de 10:30 a 15:30 horas. El precio de entrada es de 6 euros la tarifa normal y 3,50 euros la tarifa reducida (menores de edad, pensionistas y grupos), mientras que los jueves la entrada es gratuita.

En cuanto a los horarios de culto, son los siguientes: de lunes a viernes a las 10:00 horas (tanto en invierno como en verano); sábados y vísperas de festivo de precepto a las 19:00 horas (en verano, a las 20:00 horas); y domingos y festivos de precepto a las 10:30, 11:30, 12:30 y 19:00 horas (en verano, la misa de las 19:00 pasa a las 20:00 horas).

Ubicación

La Real Basílica de San Francisco El Grande se encuentra en la calle San Buenaventura, 1. Se puede llegar en metro hasta La Latina (L5) o Puerta de Toledo (L5); en autobús con las líneas 3, 60, 148, M3 y N16; en Cercanías no hay estación en las inmediaciones; y en caso de utilizar BiciMAD, las estaciones más cercanas se encuentran en la Plaza de San Francisco, en la Plaza de los Carros (Carrera de San Francisco, frente al nº 2) y en la Avenida Gran Vía de San Francisco, 6.