Giro en el Vaticano: el sorprendente cambio de la Basílica de San Pedro para celebrar sus 400 año

La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha presentado un ambicioso proyecto tecnológico para celebrar los 400 años de consagración de la Basílica de San Pedro. La iniciativa, bautizada como «Más allá de lo visible» y financiada por la empresa energética italiana Eni, permitirá monitorizar digitalmente la estructura arquitectónica del monumento gracias a la instalación de sensores de última generación en los cimientos, la fachada, la cúpula y el subsuelo. Estos dispositivos generan un monitoreo estructural integrado y continuo para la creación de un mapa en 3D que permita a los expertos anticipar cualquier signo de desgaste o riesgo estructural.

«Un aniversario es siempre una oportunidad para conmemorar un acontecimiento histórico, en este caso, para preservar la memoria del primer Papa, Pedro, y de la basílica que reitera la memoria viva de Jesucristo y se basa en la profesión de fe del mismo apóstol Pedro», explicó el cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica Papal de San Pedro y presidente de la «Fabbrica di San Pietro», al presentar el programa de celebraciones, que finalizará el 18 de noviembre de 2026 con una misa presidida por el Papa León XIV.

‘Más allá de lo visible’, el nuevo proyecto en la Basílica de San Pedro

«Gracias a este sofisticado sistema de sensores, hemos adquirido un conocimiento profundo de la estructura de la Basílica, incluyendo su estructura geológica», declaró Alberto Capitanucci , asesor principal de Proyectos Especiales de la Fabbrica di San Pietro. «Ahora podemos anticipar las tendencias del comportamiento estructural, porque trabajar en un monumento de 400 años de antigüedad es como tratar médicamente a una persona mayor; se requiere un enfoque integral».

El Vaticano abrirá al público la totalidad de la terraza de la Basílica de San Pedro (actualmente sólo se puede acceder a un tercio de la misma) donde habrá una exposición permanente sobre la historia, la construcción y el mantenimiento. Por otro lado, se duplicará la zona de restauración de la terraza; tendrá unos 100 metros cuadrados y se ubicará en el lado opuesto al rincón donde se encuentra ahora. También se prevé la futura apertura de los grandes pabellones de las cúpulas Gregoriana y Clementina, con propuestas didácticas especialmente pensadas para niños y jóvenes.

Programación

Todos los sábados a las 16:00 horas hay media horade elevaciones espirituales, acompañadas de canto polifónico, en el Altar de la Cátedra. Además, la programación incluye:

El 24 de marzo, el 26 de mayo y el 13 de octubre a las 19:00 h, también en el Altar de la Cátedra, se celebrarán lectios pastorales.

El 29 de junio, el actor Michele La Ginestra presentará una obra sobre los dos santos patronos de Roma en el Teatro Sette.

Los tres martes anteriores al 18 de noviembre (28 de octubre, 4 de noviembre y 11 de noviembre), fray Roberto Pasolini, predicador de la Casa Pontificia, ofrecerá narraciones de Petri a la luz del Evangelio y los Hechos de los Apóstoles.

«Colaboramos con la «Fabbrica di San Pietro» durante 18 meses para estudiar las obras a realizar. Luego dedicamos 4.500 horas a la recopilación de datos y medimos digitalmente los 80.000 metros cuadrados de la Basílica. Ahora podemos monitorizar todos los movimientos estructurales de esta obra monumental y apoyar a los técnicos de mantenimiento. El sistema nos permite monitorizar digitalmente, en cualquier momento, lo que sucede en la zona», señaló Claudio Granata , Director de Relaciones con las Partes Interesadas y Servicios de ENI.

Aplicación en 60 idiomas

Asimismo, una aplicación móvil ofrecerá traducción simultánea de liturgias, cantos y lecturas en 60 idiomas, facilitando una experiencia más inmersiva a los visitantes de la Basílica de San Pedro.

«Podremos ofrecer a los peregrinos liturgias, cantos y lecturas traducidas simultáneamente a 60 idiomas. El flujo de personas interesadas principalmente en la historia y el arte se distribuirá mejor respecto al flujo de fieles que visitan la Basílica por motivos devocionales. Se implementará un sistema digital de reservas, el Smart Pass, que se integrará en el sitio web www.basilicasanpietro.va . Desde este sistema, será posible consultar los horarios de acceso, lo que permitirá una gestión más ordenada de los flujos de visitantes. Finalmente, para mejorar la seguridad de los peregrinos, una red de sensores monitorizará la asistencia a la Basílica», explicó el cardenal Mauro Gambetti.

Historia

Situada en el corazón de la Ciudad del Vaticano, y construida por Bramante, Miguel Ángel y Bernini, la Basílica de San Pedro fue consagrada oficialmente el 18 de noviembre de 1626. Desde entonces, se ha convertido en uno de los lugares de peregrinación más importantes del mundo. En su interior alberga obras maestras como la Piedad de Miguel Ángel y el baldaquino de Bernini, ubicado sobre el altar papal.

Bajo el templo se encuentran las grutas vaticanas, donde reposan numerosos pontífices. Entre ellos destacan Juan Pablo II, cuyo sepulcro es uno de los más visitados; Pablo VI; Juan XXIII (aunque sus restos fueron trasladados posteriormente al interior de la basílica); Benedicto XV y Pío XII, entre otros.