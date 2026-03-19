El BOE confirma que se adelanta la hora: el horario de verano ya es oficial

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado la fecha del cambio de hora; en 2026, el horario de verano empezará la madrugada del 28 al 29 de marzo. Muchos países de la Unión Europea (UE), entre ellos España. llevan años pidiendo eliminar el cambio de hora, pero, hasta ahora, los Estados miembro no se han puesto de acuerdo acerca de si mantener el horario de verano o el de invierno. Con la entrada en el horario de verano, el exceso de luz, especialmente la blanca por la tarde y noche, altera el reloj biológico y provoca trastornos del sueño.

«Eso ocurre con el cambio de hora», explica Darío Acuña, profesor emérito del Departamento de Fisiología de la Universidad de Granada (UGR). Al adelantar la hora, los relojes se ajustan, pero el reloj biológico no, modificando la luz que recibe y afectando señales a la glándula pineal y otros relojes del cuerpo. Esto genera desincronización interna y afecta los 30 billones de relojes biológicos, alterando la fisiología y causando manifestaciones variadas. Se producen efectos conocidos como «cronoriesgo», incluyendo alteraciones cognitivas, riesgo cardiovascular, presión arterial, inmunoprotección y envejecimiento celular.

El horario de verano en 2026

El primer cambio de hora es el que se produce el último domingo del mes de marzo para dar la bienvenida al horario de verano. En 2026, tendrá lugar la madrugada del sábado 28 de marzo al 29 de marzo, cuando adelantaremos los relojes de las 02:00 a las 03:00 horas. Por lo tanto, el domingo 29 de marzo tendrá 23 horas en lugar de las 24 habituales. ¿Será la último cambio horario? En 2025, el Gobierno solicitó a la Unión Europea derogar la directiva europea del cambio de hora estacional a partir de 2026: «Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido.? Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente».

Sin embargo, «aunque tanto el Parlamento Europeo como la Comisión se han pronunciado a favor de eliminar los cambios de hora en el futuro, todavía no existe una decisión definitiva al respecto. Por ello, durante 2026 seguirá en vigor el tradicional cambio de hora que tiene lugar el último domingo de marzo. Ese día, el 29 de marzo, a las 02:00 horas, adelantaremos los relojes una hora para marcar las 03:00 horas», explica el Instituto Geográfico Nacional (INSS).

Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido. Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente. Por eso, hoy el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y… pic.twitter.com/LA9UM0HVfG — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 20, 2025

Si España mantuviera el horario de invierno, en los días de verano amanecería a las 05:00 o 06:00 horas, y las tardes serían más cortas. En cambio, en el horario de verano, el amanecer podría retrasarse hasta las 10:00 horas durante los meses de invierno. Los expertos en cronobiología advierten que el cuerpo humano funciona mejor cuando los horarios están alineados con el ciclo natural del sol.

A qué hora amanece y anochece

Una vez comience el horario de verano, el Sol saldrá y se pondrá una hora más tarde, pero a medida que avance la primavera amanecerá cada vez más temprano y atardecerá cada vez más tarde, y los días tendrán cada vez más horas de luz.

En Madrid, el jueves 19 de marzo de 2026, el sol sale a las 07:20 horas y se pone a las 19:25 horas, con una duración del día de 12 horas y 5 minutos y de la noche de 11 horas y 55 minutos. El domingo 29 de marzo de 2026, la salida del sol será a las 08:04 horas y la puesta a las 20:36 horas, con un día de 12 horas y 32 minutos y una noche de 11 horas y 28 minutos. Mientras, el sábado 16 de mayo de 2026, el sol saldrá a las 06:58 y se pondrá a las 21:26, con una duración del día de 14 horas y 28 minutos y de la noche de 9 horas y 32 minutos.

Historia

La historia del cambio de hora en España comienza en 1901 con la primera hora unificada; antes, cada ciudad podía tener su hora local, pero se adopta la «hora de Greenwich» por ser la de Francia. En 1907, se establece una hora menos en Canarias. En 1918 se produce el primer cambio de hora en marzo, en casi toda Europa, con el objetivo de ahorrar electricidad y carbón durante la Primera Guerra Mundial.

Entre 1937 y 1939, durante la Guerra Civil, cada bando mantiene su propia hora, provocando nuevamente diferencias horarias en el país. En 1940 se realiza un cambio de huso que establece la hora actual. En 1949 se abandona el cambio de hora tras la Segunda Guerra Mundial, al considerar innecesario el ahorro energético. Sin embargo, en 1974 vuelve el cambio de hora debido a la crisis del petróleo y la necesidad de ahorro energético, situación que se mantiene hasta hoy y que, desde 2002, se regula mediante la normativa de la Unión Europea.