Muere un trabajador en Menorca tras caer del tejado de una nave industrial

Un trabajador ha muerto este viernes tras caer del tejado de una nave industrial del polígono de Alaior (Menorca) donde se encontraba realizando labores de reparación.

El hombre, de origen sudamericano y alrededor de 60 años, ha quedado tendido en el suelo y, aunque no ha fallecido en el acto, lo ha hecho poco después a pesar de que los agentes de la Policía Local de Alaior, los primeros en llegar al lugar, le han practicado las maniobras de reanimación.

La Guardia Civil se ha hecho cargo del caso para determinar lo sucedido. Por su parte, un técnico del Instituto Balear de Salud y Laboral (Ibassal) se ha desplazado al lugar de los hechos para recoger información e iniciar la correspondiente investigación.

Pese a este trágico accidente cuyas causas se están investigando, Baleares ha pasado en dos años de liderar la siniestralidad laboral en España a ser la comunidad con menos accidentes y donde más ha bajado durante el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Entre enero y marzo se registraron 3.694 accidentes laborales, 250 menos que en el mismo periodo de 2025. También se han registrado 40 accidentes in itinere menos y ningún accidente mortal.

Hace dos años, en 2024 Baleares ocupaba una posición preocupante en este ámbito con las tasas más altas del país durante el segundo trimestre de 2024.