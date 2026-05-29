Prohens descarta adelantar las elecciones si lo hace Pedro Sánchez: Baleares votará el 23 de mayo

Marga Prohens no modificará la hoja de ruta establecida: los ciudadanos de Baleares votarán el 23 de mayo haga lo que haga Pedro Sánchez con las elecciones generales. Preguntado por OKBALEARES ante la posibilidad de adherirse a un hipotético adelanto general en España para sacar provecho en las urnas, el portavoz del Govern, Antoni Costa, ha sido tajante: en ningún caso habrá adelanto electoral en las Islas.

Costa ha insistido en reclamar a Sánchez, que convoque inmediatamente elecciones ante la «situación insostenible» de su Ejecutivo. En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz ha considerado que la «única vía posible» es la de convocar elecciones y «dar la palabra a los ciudadanos españoles».

También ha confirmado que, en caso de que se celebraran elecciones generales este año, la hoja de ruta del Govern de la popular Marga Prohens y la previsión de que las elecciones autonómicas sean en mayo de 2027 seguirían sin cambios.

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que dirige el socialista José Félix Tezanos, sitúa al PSOE como ganador en unas elecciones generales, con el 36,2% de intención de voto —dos décimas menos que en el anterior sondeo— frente al 24,9% del PP, 1,3 puntos más. Vox lograría el 16,2% del voto y Sumar, el 5,7%. Los socialistas se mantienen, pues, a la cabeza, aunque el PP recorta la distancia en más de un punto y medio, del 12,8 de abril al 11,3 de este mes.

El último barómetro, correspondiente al mes de abril, colocaba al PSOE con una estimación de voto del 36,4%, cinco puntos más que el mes anterior y registrando su mejor dato de los últimos seis meses.

Por su parte, el PP se mantenía prácticamente igual, con un respaldo del 23,6%. Entonces, la encuesta se realizó en pleno juicio del caso de las mascarillas, que afecta al ex ministro José Luis Ábalos y del que próximamente se conocerá la sentencia.