Marga Prohens amplía apoyos en su renovación como presidenta del PP balear con un 99,93% de votos

Marga Prohens ha resultado reelegida este sábado como presidenta del PP balear incrementando incluso los apoyos con los que accedió al cargo en 2021. Durante el Congreso Regional de este sábado en el Palau de Congressos de Palma, se ha dado a conocer que Prohens ha obtenido el 99’93% de los apoyos frente al 99’72 que consiguió hace cinco años.

No había otro candidato a la presidencia del partido porr lo que la únhica incógita era conocer con cuántos apoyos revalidaría el cargo. Además, Prohens mantiene su equipo de máxima confianza en el partido. Siguen a su lado Sandra Fernández como secretaria general del PP balear y Sebastià Sagreras como coordinador regional del partido.

El resultado de las votaciones, llevadas a cabo esta semana, ha sido dada a conocer la mañana de este sábado en el XVII Congreso autonómico de los ‘populares’ Baleares.

Los presidentes de los ‘populares’ de Mallorca, Llorenç Galmés, y de Palma, Jaime Martínez, han sido los encargados de dar la bienvenida a la militancia, que se ha reunido en el Palacio de Congresos de Palma.

«Somos un partido a pie de calle, que escucha las necesidades de los vecinos, de la inmensa mayoría de los ciudadanos de nuestra tierra. Defendemos a la gente de aquí, este es el PP», ha dicho Galmés.

El también presidente del Consell de Mallorca ha pedido un «esfuerzo» a la militancia de cara al próximo ciclo electoral, previsto para el año que viene y que será «muy importante».

Martínez, alcalde de Palma, ha considerado que «la valentía y la solvencia» de Prohens le permite «tomar decisiones firmes, pero escuchando a la gente».

«Su carácter nos permite que estemos afrontando los retos del futuro en vivienda o en movilidad, con firmeza pero sin perder la identidad de nuestra tierra», ha subrayado.