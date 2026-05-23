Noche de terror en Palma: atacan brutalmente a un hombre para robarle más de 25.000 euros

La capital balear volvió a vivir un nuevo episodio de violencia extrema en Son Gotleu después de que agentes de la Policía Nacional en Palma detuvieran a tres hombres acusados de participar en un brutal robo con violencia ocurrido en el conocido barrio palmesano. La víctima, un hombre que portaba más de 25.000 euros en efectivo, acabó ensangrentada y con graves lesiones en el rostro tras ser atacada a golpes y patadas.

Los hechos, que se remontan a principios del pasado mes de abril, comenzaron aparentemente con total normalidad dentro de un bar de la zona. Según fuentes policiales, el denunciante se encontraba en el establecimiento mientras negociaba la adquisición de un inmueble cercano. Durante la espera, decidió entretenerse jugando en las máquinas de azar del local, sin imaginar que aquellas horas terminarían convirtiéndose en una auténtica pesadilla.

En un momento dado, la víctima coincidió con otro hombre que también se encontraba apostando en una de las máquinas recreativas. La conversación entre ambos derivó en un gesto de confianza inesperado: el denunciante llegó incluso a prestarle dinero al individuo para que continuara jugando. Minutos después, el hombre obtuvo un premio y devolvió sin problemas la cantidad prestada, lo que hizo pensar a la víctima que todo transcurría con absoluta normalidad.

Sin embargo, la situación dio un giro inquietante horas más tarde. El mismo individuo regresó al establecimiento acompañado por otros dos hombres. Según la investigación, el ambiente comenzó a tensarse rápidamente hasta derivar en una fuerte discusión dentro del bar. Testigos presenciales aseguran que los gritos y amenazas generaron momentos de gran tensión entre los clientes, aunque finalmente los tres individuos abandonaron el local.

Fue entonces cuando la víctima descubrió que parte del dinero que llevaba encima había desaparecido. Alarmado y convencido de que los tres hombres podían estar detrás de la desaparición del efectivo, salió inmediatamente del establecimiento con la intención de reclamar lo ocurrido y recuperar el dinero.

Lo que sucedió después fue una escena de extrema violencia. Nada más salir a la calle, uno de los agresores se abalanzó sobre él y le propinó un fuerte golpe por la espalda directamente en el rostro. El impacto fue tan violento que la víctima cayó al suelo completamente aturdida. Aprovechando la situación, los otros implicados comenzaron a golpearle brutalmente mientras se encontraba indefenso en el pavimento.

La víctima recibió múltiples patadas y puñetazos en diferentes partes del cuerpo, especialmente en la cara, llegando a sufrir una fractura de los huesos nasales y diversas contusiones. En medio de la agresión, el hombre notó cómo uno de los atacantes intentaba arrancarle el bolsillo donde guardaba el resto del dinero que todavía conservaba.

Según fuentes cercanas al caso, los agresores consiguieron hacerse con una importante suma económica antes de huir rápidamente del lugar, dejando a la víctima malherida y en estado de shock. Varias personas alertaron a los servicios de emergencia y a las fuerzas de seguridad tras presenciar la violenta escena.

A raíz de la denuncia presentada semanas después en la Jefatura Superior de Policía de Baleares, el Grupo de Policía Judicial inició una compleja investigación para identificar y localizar a los responsables. Los agentes analizaron testimonios, movimientos de los sospechosos y diversos indicios recopilados durante la investigación.

Finalmente, la Policía Nacional logró detener a los tres presuntos implicados, acusados de un delito de robo con violencia en Palma. Las investigaciones continúan abiertas y no se descarta que puedan aparecer nuevos detalles relacionados con el dinero sustraído o la posible implicación de más personas.

El violento suceso ha generado preocupación entre vecinos y comerciantes de Son Gotleu, un barrio que en los últimos años ha sido escenario de diversos episodios de inseguridad y conflictos violentos. Muchos residentes reclaman una mayor presencia policial y medidas urgentes para frenar el aumento de la delincuencia en determinadas zonas de Palma.

Mientras tanto, la víctima continúa recuperándose de las graves lesiones sufridas durante la agresión, marcada por una noche que comenzó con una negociación comercial y terminó con una brutal paliza en Palma.