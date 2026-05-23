El Gobierno de Ayuso supera el gasto por habitante en Sanidad, Educación y Vivienda de la Generalitat de Cataluña

El Gobierno de la Comunidad de Madrid invierte más en Sanidad, Vivienda y Educación que la Generalitat de Cataluña. Aunque una de las recurrentes críticas hacia la Administración de la Comunidad es su escasa financiación a estas consejerías, el Ejecutivo madrileño supera en todas el gasto por habitante de la Generalitat en este 2026.

El Gobierno madrileño destina en torno a 11.000 millones de euros a la Consejería de Sanidad, el 40% de su presupuesto anual. Mientras que la Generalitat de Cataluña supera el gasto total madrileño, invierte más de 13.000 millones de euros en Sanidad y no lo hace en porcentaje: sólo el 27,5% de su presupuesto en Sanidad. En la inversión por habitante en Sanidad, Cataluña está también por detrás de Madrid: a cada madrileño le corresponde una inversión sanitaria mayor que a cada catalán.

Del montante total dedicado a Sanidad, la Comunidad destina a cada uno de sus habitantes 1.537,28 euros por los 1.515,99 que recibe de la Generalitat cada catalán. Aunque ambas comunidades se encuentran lejos de la media española —en torno a 2.000 euros—, es la primera vez que Madrid invierte más que Cataluña, la cual se sitúa a la cola de gasto por habitante en España.

En educación ocurre lo mismo: mientras que el presupuesto de gasto de Cataluña —8.356 millones de euros— es mayor que el de Madrid —6.959,2 millones—, el gasto por estudiante del Gobierno de la Comunidad es mayor que el de la Generalitat. En cada estudiante madrileño, independientemente de si recibe educación pública o concertada, se invierten 6.508 euros anuales por los 6.156 que invierte la Generalitat por estudiante.

De estas inversiones, la Generalitat apuesta más que el Gobierno de la Comunidad de Madrid por la educación pública. Madrid destina un 77% del presupuesto a este tipo de educación; por el 84% que dedica la Generalitat. El resto del presupuesto de ambas comunidades se dedica a la educación concertada. Tanto Madrid como Cataluña no alcanzan tampoco la media nacional de inversión por estudiante en educación, que se sitúa alrededor de los 7.000 euros. Ambas comunidades se encuentran a la cola en inversión por estudiante en España.

Inversión en vivienda pública

La inversión pública en vivienda se mantiene en la misma línea. Entre 2021 y 2023, la Comunidad de Madrid dobló el número de viviendas de protección oficial construidas por la Generalitat de Cataluña. Mientras que el Gobierno madrileño lideró el ranking español, llegando hasta las 10.775 viviendas de protección construidas, Cataluña se quedó en el segundo puesto, construyendo 5.495 nuevos hogares construidos con apoyo público.

Las comunidades populares son las principales aportantes al déficit de vivienda que tiene España; construyen el 60% de vivienda pública. Sin embargo, dicha aportación sigue siendo escasa, ya que el año que viene se necesitarán 800.000 viviendas nuevas.