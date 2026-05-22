Trump anuncia que no va a la boda de su primogénito: «Mi amor por los Estados Unidos de América me lo impide»

Finalmente, el presidente de EEUU, Donald Trump, no asistirá a la boda de su hijo mayor, Donald Trump Jr., quien contraerá matrimonio este fin de semana con la socialité de Palm Beach, Bettina Anderson. Había avisado de la posibilidad de no ir y lo acaba de confirmar con un mensaje en su red social, justificando su ausencia en «circunstancias relacionadas con el Gobierno», lo que ha causado cierta inquietud ante la escalada de la tensión con Cuba.

«Aunque deseaba mucho estar con mi hijo, Don Jr., y con la nueva integrante de la familia Trump, su futura esposa, Bettina, las circunstancias relacionadas con el Gobierno y mi amor por los Estados Unidos de América me lo impiden. Considero importante permanecer en Washington, D.C., en la Casa Blanca durante este importante período. ¡Felicitaciones a Don y Bettina!», ha escrito.

La boda del hijo de Trump, prevista para este sábado en una isla privada de las Bahamas, será un evento íntimo y discreto. Donald Trump Jr., de 48 años, se casará por segunda vez. Su primer matrimonio con Vanessa Trump terminó en divorcio y tuvieron cinco hijos en común. Ahora, su prometida es Bettina Anderson, de 39 años, una conocida filántropa y figura de la alta sociedad floridana. La pareja había mantenido su relación en un perfil relativamente bajo, aunque ya era de conocimiento público desde hace meses.

Durante una comparecencia en el Despacho Oval este jueves, Trump fue preguntado directamente por los periodistas sobre si asistiría al enlace de su hijo. Su respuesta fue clara, aunque matizada: «Él querría que yo vaya, pero va a ser una ceremonia pequeña y privada, y voy a intentar hacerlo. Pero este no es un buen momento para mí. Tengo algo llamado Irán y otras cosas».

«Si voy, me matan. Si no voy, también me matan… ¡por las noticias falsas!

Mira, a él le encantaría que fuera, pero va a ser una cosa chiquita, privada. Yo estoy en el medio. Le dije: ‘Este no es el mejor momento para mí, ¿sabes?’.

Tengo a Irán, tengo esto, tengo lo otro… ¡tengo un país que dirigir!

Pero la novia es una persona buenísima, la conozco desde hace mucho tiempo. Van a tener un matrimonio tremendo, de verdad. ¡Va a ser enorme!», respondió Trump a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.